BARBARA D’URSO/ Nuove liti e polemiche per alzare gli ascolti (Domenica live)

Barbara d’Urso è sempre più al centro delle polemiche e il motivo è da ricercare nell’ultima puntata del suo Live – non è la d’Urso. La comunità LGBTQ si è stretta attorno a Vladimir Luxuria per le parole oltraggiose ricevute da due ospiti d’onore della conduttrice, Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri. Siti come Gay.it infatti hanno puntato il dito contro Barbarella per via della sua decisione di non intervenire in alcun modo per fermare quel siparietto dubbioso che si è creato nel suo salotto, soprattutto alla luce di tante battaglie a favore della comunità arcobaleno, da sempre uno dei suoi vanti. In seguito alla polemica, Barbara ha deciso di parlare in modo breve di quanto accaduto a Pomeriggio Cinque, mandando un grosso abbraccio a Luxuria e sottolineando di essere dispiaciuta per le parole del critico d’arte, fra le più accese della serata. Purtroppo questo gesto non ha fatto altro che alimentare il disappunto degli attivisti, che hanno individuato nel suo atteggiamento la volontà di svicolare in qualche modo dalle sue responsabilità.

BARBARA D’URSO E LA LITE SGARBI-LUXURIA

Oggi, 24 novembre 2019, Barbara d’Urso ritornerà a parlare dell’argomento nel suo Domenica Live, dove accoglierà numerosi ospiti, fra cui la stessa Luxuria. Intanto la vediamo sui social al fianco di Francesca Cipriani e del suo cagnolino Barbie, per l’occasione vestito con un costumino curioso. “Povera cagnolina Barbie.. ma perchè ti hanno conciata così?”, scrive sorpresa. Gli ascolti continuano a esplodere per Barbara d’Urso, conduttrice di punta delle reti Mediaset. La presentatrice che con il suo caffeuccio allieta i pomeriggi e le serate degli italiani, ha registrato di recente con il suo Pomeriggio 5 il 18,5% di share con più di 2 milioni di telespettatori. Un bello schiaffo per la controparte La vita in diretta, che di contro non ha raggiunto il 14%. Una puntata tra l’altro in cui è accaduto un po’ di tutto nello studio dursiano, dove la rabbia della presentatrice si è manifestata in occasione del servizio su Umberto, l’uomo di Bari che la redazione del suo programma conosce fin troppo bene in quanto accumulatore seriale.

LE PAROLE SUL CASO DI UMBERTO

Dopo aver impegnato il proprio staff per ripulire la casa di Umberto, Barbarella infatti ha scoperto che l’uomo è ricascato nelle sue vecchie abitudini. “Voglio fargli le protesi, portarlo a San Giovanni Rotondo. Ma ci sono dei ma. Avevamo paura di come avrebbe reagito, lui aveva paura che lo derubassero”, anticipa parlando di quanto accaduto durante la notte, quando Umberto ha rimesso tutto per terra e ha annullato così l’impegno dei volontari. “Adesso non parliamo più del viaggio da fare a San Giovanni Rotondo per Padre Pio perché già ne abbiamo parlato e ti ho permesso che saremmo andati insieme”, ha concluso prima di pretendere che Umberto rimediasse ai propri errori.



