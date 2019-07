Barbara d’Urso/ Omaggia Camilleri e gli haters impazziscono: “Indegna, ti schifava!”

Ma è mai possibile che ogni volta che Barbara d’Urso prende parola sui social venga attaccata senza misure? Succede tutti i giorni, ormai chi la segue lo sa bene. Dalle foto vintage alla promessa di un vicino ritorno in tv, gli hater sono sempre in fila pronti a prendere di mira la conduttrice un po’ per via della sua voglia di apparire sempre al top e senza rughe, altre volte per le sue parole o la sua eccentricità, ma cosa è successo adesso? Questa volta la conduttrice è “colpevole” di aver usato due temi del giorno per mettersi in mostra, almeno secondo gli hater, mentre per tutti gli altri non era possibile rimanere in silenzio, nella sua posizione, sulla morte di Andrea Camilleri o sul compleanno di Milva. In particolare, la bella Barbara d’Urso ha usato Twitter per dire addio al maestro siciliano scrivendo: “Un artista… un maestro …non muore mai …. # Camilleri“. Qualche minuto dopo ha fatto gli auguri alla rossa Milva con tanto di video di una sua “imitazione“: “Anni fa mi sono permessa di provare ad imitare la mitica # Milva che oggi festeggia 80 meravigliosi anni Buon Compleanno a una delle più grandi artiste del panorama italiano!!!”.

BARBARA D’URSO PRESA DI MIRA DAGLI HATERS PER L’ADDIO A CAMILLERI

Tanto è bastato per dare il via alle polemiche e così i suoi “odiatori” hanno presa di mira Barbara d’Urso al grido di: “Ci fosse una volta che non ti metti in mezzo tu“. Ma la vera ondata di commenti al veleno arriva in relazione alla morte di Camilleri: “Lascia perdere, non sei degna neppure di pensare il suo nome“, “Chi muore chi nasce chi è gay, lesbiche, rifatti con 50 interventi, l’importante x te è apparire ovunque e in ogni occasione“, i commenti simili non mancano, come succede ormai tutti i giorni. Per fortuna Barbara d’Urso è una donna forte, che si è rimboccata le maniche e si è tirata su da sola mettendo insieme una carriera lunga e costellata di successi sia nella recitazione che nella tv, affrontando una serie di dolori e delusioni che avrebbero spezzato qualcuno più debole e con meno tempra di lei e poco importa se teme di mostrare le sue rughe nei suoi selfie, qualsiasi sia il suo ruolo, lei sa che il suo pubblico, quello vero, la ama e la appoggia.

Ecco uno dei tweet e il relativo commento:





