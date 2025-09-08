Barbara D’Urso potrebbe essere una delle prossime ospiti - se non la prima - di Francesca Fagnani a Belve: il retroscena.

La macchina televisiva è ripartita; ancora mancano all’appello i format più seguiti del piccolo schermo ma buona parte dei consueti appuntamenti hanno finalmente alzato il sipario. La pausa estiva è andata, ma non certo i retroscena per ciò che andrà ad arricchire la prossima programmazione tv. Fari puntati su Belve, ormai programma cult della Rai grazie al pregevole lavoro di Francesca Fagnani capace di trasformare il format delle interviste in qualcosa di ancor più intenso. Come racconta Biccy, proprio a proposito del prossimo esordio della trasmissione sarebbe emerso un retroscena scoppiettante con riferimento ad una regina indiscussa della tv: Barbara D’Urso.

Barbara d'Urso, sfogo choc a Ballando con le stelle: "Ho un problema"/ L'appello a Pasquale La Rocca

“La conduttrice ha due sogni: Chiara Ferragni e Barbara D’Urso”, questa l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia – come riporta Biccy – tramite la rubrica Chicchi di Gossip. Sull’influencer ha chiarito come si tratti di una corte che si protrae da anni ma sempre con il medesimo esito: “Due di picche”. Per l’amata conduttrice ex Mediaset il discorso è invece diverso data la recente apertura ad un ritorno in Rai anche grazie al suo ruolo di concorrente nella prossima edizione di Ballando con le stelle.

Barbara D'Urso dopo Ballando con le stelle 2025 resta in Rai?/ Ivan Zazzaroni si sbilancia sul suo futuro

Barbara D’Urso a Belve: prima sembrava utopia, oggi una possibilità

La suggestione di aprire la nuova stagione di Belve con un’intervista a Barbara D’Urso è dunque tutt’altro che utopia, almeno stando agli indizi e spunti offerti da Gabriele Parpiglia. “Potrebbe aprirsi uno spiraglio” – spiega il giornalista, come riporta Biccy – fermo restando che a oggi non sono reperibili certezze a proposito di quelli che saranno gli ospiti che andranno a condire le emozioni del programma di Francesca Fagnani. Ovviamente, un tema delicato potrebbero essere le domande scomode legate ai suoi trascorsi televisivi e in particolare – secondo Parpiglia – legate al presunto ‘patto anti D’Urso tra Rai e Mediaset’ che a suo dire: “Il patto c’era!”. Insomma, è presto per dirlo ma Barbara D’Urso a Belve non è più un sogno così lontano.