Barbara D’Urso paragona Raffaella Carrà e “dursinterviste”/ Lucarelli “Che imbarazzo”

La morte di Raffaella Carrà ha generato fiumi di messaggi da parte di colleghi del mondo dello spettacolo che con una parola, un video e chi, con una lettera, ha voluto ricordarla. Anche Barbara D’Urso ha manifestato il suo dolore per la scomparsa della Carrà che è stata per lei un vero e proprio esempio. Uno dei suoi tweet ha però scatenato la polemica. In questo, la conduttrice di Canale 5 parla delle sue ‘dursinterviste’, paragonandole al lavoro fatto dalla Carrà nel suo storico show Carramba! Che sorpresa. “Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa”, ha scritto la D’Urso nel suo tweet, parole che ikn pochi istanti hanno fatto il giro del web, arrivando fino a Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso: “Quanto imbarazzo”

Selvaggia Lucarelli, che con Barbara D’Urso non ha buoni rapporti (e da tempo!), ha condiviso il tweet della conduttrice sul suo profilo Instagram, commentandolo con poche parole ma piuttosto eloquenti: “Quanto imbarazzo. Quanto”. Sono stati in tanti a dirsi poi d’accordo con l’attacco della Lucarelli. Tra i commenti al post si legge infatti: “La D’Urso non spreca mai l’occasione di tacere.”; o ancora c’è chi fa notare “Che vergogna ma è seria? Manie di protagonismo anche davanti ad una tragedia del genere.. Questa donna non smette mai di sorprendermi”; chi si scosta dal pensiero della D’Urso, sottolineando che “Non ha un pelo della Carrà…”. Non è la prima polemica nata dopo la morte della Carrà, basti pensare al post di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini…

