Non decolla ancora l’avventura di Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle. La conduttrice, da anni ormai lontana da Mediaset dopo la decisione di Piersilvio Berlusconi di rivoluzionare il palinsesto, ha deciso di mettersi in gioco in questa nuova avventura, per dimostrare il suo valore anche dopo anni di assenza dalla tv.

L’avventura della conduttrice non è ancora decollata, nonostante in tanti pensavano che sarebbe stata lei la grande protagonista della trasmissione. Eppure in questo momento Barbara non è ancora riuscita a convincere pienamente la giuria, nonostante due buone prove sia nella prima che nella seconda puntata.

In coppia con il bravissimo Pasquale La Rocca, Barbara dovrà dunque tirare fuori il carattere e raccontare qualcosa in più di sé anche nel ballo, come chiesto esplicitamente da Selvaggia Lucarelli, che ha spronato la concorrente a fare di più, anche se con i suoi soliti modi per nulla amichevoli. Insomma, il percorso di Barbarella a Ballando con le Stelle fino a questo momento non ha deluso né entusiasmato, anche se probabilmente in tanti si aspettavano di più da lie.

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca è chiamata a stupire dopo due prestazioni, nelle prime due puntate, non proprio esaltanti. La concorrente, in coppia con il bravissimo ballerino, riuscirà dunque a tirare fuori il carattere a mostrare quello che è davvero, oltre i “col cuore” e i racconti dell’amore che prova per i suoi figli, come richiesto dalla Lucarelli?

Intanto tra Barbara e Pasquale starebbe nascendo un bellissimo rapporto. Rossella Erra, Tribuno del Popolo, ha raccontato: “Io ho assistito, in un momento loro molto privato, al coinvolgimento di Pasquale nel rassicurare Barbara con delle bellissime parole”. Dunque, il rapporto tra i due sarebbe splendido e chissà che questo non si riversi anche nel ballo, con una prestazione più esaltante già da stasera.

