Barbara D’Urso pazza di Damiano dei Maneskin/ “No al Visconte, a lui però direi sì!”

La puntata dell’Isola dei Famosi 2021 andate in onda ieri, 12 aprile, lancia molti spunti di cui discutere oggi nel salotto di Pomeriggio 5. Uno di questi è l’uscita di Drusilla Gucci. Tra gli ospiti in studio c’è anche il Visconte Guglielmotti, protagonista qualche settimana fa del gossip del presunto due di picche ricevuto in passato proprio da Barbara D’Urso. Tra i due, d’altronde, non mancano battutine sul tema, che si acuiscono proprio quando si parla di Drusilla.

Il Visconte, infatti, scherza sulla possibilità di fidanzarsi con lei e unire i due importanti cognomi, ma è la D’Urso a farlo tornare con i piedi per terra. La conduttrice, infatti, gli fa presente che si parla di una possibile storia tra Drusilla e Damiano dei Maneskin, così manda un filmato in cui si parla dei due.

Barbara D’Urso: “A Damiano dei Maneskin avrei detto sì”

È alla fine della visione delle immagini su Damiano dei Maneskin che Barbara D’Urso fa una rivelazione diretta a Guglielmotti: “Visconte ti dò una notizia: a te da 10 anni dico no, a Damiano avrei detto sì!” Lui lascia la sua seduta, allora la conduttrice fa un chiarimento “È troppo piccolo per me, è molto giovane ma siamo tutti pazzi di lui…” Quando, infine, il paparazzo Alex Fiumara svela che Damiano, stando ai gossip, ha davvero una fidanzata (che non è Drusilla), la D’Urso si complimenta con lei “Saluto allora anche lei, brava molto brava…”

