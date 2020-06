Barbara D’Urso piange a Live/ “Grazie Mediaset per sostegno in questi mesi difficili”

Ultima puntata di questa stagione per Live Non è la D’Urso e tanta commozione per Barbara D’Urso. Dopo l’intervista al ministro della Salute Roberto Speranza, la conduttrice ha trasmesso “le immagini che hanno segnato per sempre le nostre vite”. Il riferimento è all’emergenza coronavirus che ha stravolto tutto e tutti. E quando Barbara D’Urso si appresta a presentare il servizio, si lascia scappare qualche lacrima in alcuni frangenti. “Prima di andare avanti, visto che è l’ultima puntata di questa stagione fortunatissima…”, esordisce la conduttrice. “Sono accadute delle cose. Abbiamo inizio il programma in un modo e poi il mondo si è fermato. Volevo solamente dire un grazie per tutti, al mio direttore generale e al mio editore, Piersilvio Berlusconi, che hanno voluto fortemente Live Non è la D’Urso. Hanno amato fortemente Live Non è la D’Urso. E mi sono stati vicini nel momento in cui è accaduto quello che è accaduto in Italia e in tutto il mondo”. Ed è proprio in questo momento che viene tradita da un po’ di emozione.

BARBARA D’URSO PIANGE E RINGRAZIA MEDIASET

“Io ho scelto, supportata da loro, di continuare a stare qui”, ha proseguito Barbara D’Urso. La conduttrice di Live Non è la D’Urso continua: “Eravamo pochissimi, in cinque persone. Ma abbiamo continuato a informarvi, ad avere politici e medici, per cercare di capire insieme a voi quello che avremmo dovuto fare”. Barbara D’Urso traccia quindi un bilancio di quanto accaduto in questi mesi: “Ho cercato di farvi compagnia, di insegnarvi a lavarvi le mani e a usare i guanti. Insomma, nel mio piccolo ho cercato di supportarvi e farvi compagnia”. E così ha introdotto il servizio per raccontare cos’è successo. “Siamo stati la prima trasmissione a fare tutta la puntata senza pubblico”. Al termine del servizio Barbara D’Urso ha aggiunto: “E dobbiamo fare in modo che questo non riaccada mai più. Questo è quello che è accaduto a Live Non è la D’Urso in questi mesi, orgogliosi di essere stati con voi e di aver cambiato in corso il programma”.



