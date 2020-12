Barbara D’Urso piange a Pomeriggio 5/ Medium: “Ho un messaggio per Titti. Tua madre?”

Si parla di chiesa, di fede e di eventi inspiegabili nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. In studio Barbara D’Urso ha ospitato anche una Medium che ha raccontato in diretta di vedere una particolare presenza, legata ad uno dei presenti, e con un messaggio da dare. “C’è una signora bellissima com’è vestita, degli anni ’50, è morta giovane e di malattia molto brutta e dice ‘Devo dare un messaggio meraviglioso a Titti’. Ora non so se sia donna, sia uomo…” racconta la donna medium in diretta. A svelare a chi sia effettivamente rivolto il messaggio è il volto di Barbara D’Urso che non riesce a trattenere l’emozione e le lacrime. La descrizione rispecchia infatti quella della madre della conduttrice che, tuttavia, rimane in silenzio, travolta dall’emozione.

Barbara D’Urso commossa a Pomeriggio 5: il ricordo della madre

In studio si inizia ad ipotizzare che effettivamente la Medium abbia avuto modo di studiare la vita di Barbara D’Urso, magari leggendo il suo libro, e scoprendo di sua madre oltre che del nomignolo da lei utilizzato per la figlia. Dopo l’iniziale emozione, la D’Urso comunque dichiara: “È chiaro che detto così in un secondo ho cercato di trattenere un’emozione, poi però dopo poco sono tornata al raziocinio e ho pensato al fatto che avesse potuto leggere la mia storia”. Tuttavia sottolinea di non essere del tutto scettica di fronte a questo tipo di capacità, pur andandoci con i piedi di piombo.



