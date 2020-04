Barbara D’Urso piange per Raimondo Vianello / “Gli artisti come lui non muoiono mai”

Pubblicità

Antonella Elia e Miriana Trevisan, storiche vallette di Raimondo Vianello, entrano nel drive in allestito a Live Non è la D’Urso. Si tratta di uno speciale realizzato dagli autori di Mediaset per i dieci anni trascorsi dalla morte dell’indimenticato attore romano. Vengono trasmesso alcune clip divertentissime con Raimondo Vianello e sua moglie Sandra Mondaini protagonisti. Nel rivedere certi spezzoni Miriana Trevisan si commuove. Anche Barbara D’Urso fatica a trattenere le lacrime. Nel drive in di Live ci sono alcune registrazioni di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello in famiglia e qui anche Antonella Elia cede qualche lacrima. A Live Non è la D’Urso vanno in onda le immagini strazianti del funerale di Vianello, ma anche la tenerissima ultima intervista che ha rilasciato insieme a sua moglie Sandra Mondaini. La nostalgia si comincia a sentire, Barbara D’Urso è visibilmente coinvolta e chiude la puntata in lacrime. Quasi piangendo manda il suo saluto a Raimondo Vianello: “Gli artisti come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini non muoiono mai”.



