Barbara D’Urso prenderà il posto di Mara Venier a Domenica in?/ “Non avrò problemi”

Mara Venier: “Lascerò il posto a Barbara D’Urso? Credo possa lavorare in Rai”

Mara Venier ha ripreso in mano le redini di Domenica in, ma questo potrebbe essere per lei l’ultimo anno in Rai. Come riporta Biccy, la conduttrice è rimasta molto colpita dal benservito che Mediaset ha dato alla D’Urso togliendole Pomeriggio 5.

Barbara D'Urso, frecciatina a Mediaset per Pomeriggio 5?/ "A Myrta Merlino uno studio più grande, durata..."

Alla domanda se decidesse di cedere il suo posto alla presentatrice, Mara risponde: “Io e Barbara d’Urso ci siamo scritte. Se le lascerò il mio posto? Beh, il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi. La notizia di Barbara ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque, lei è una brava“. La diva di Pomeriggio 5 passerà davvero a Domenica in? Si vedrà il prossimo anno.

Barbara D'Urso citata in Rai a Camper/ "È al centro di tanti dibattiti": il riferimento all'addio a Mediaset

Mara Venier: “Sono stata umiliata dalla Rai”

Mara Venier ha condotto Domenica in per diversi anni, per poi essere cacciata dalla Rai perchè “troppo vecchia”. La conduttrice, approdata per un periodo a Mediaset, nel 2018, è stata richiamata dall’emittente per condurre nuovamente il programma, ottenendo una rivincita personale.

Lo ha raccontato la stessa Venier, nel corso dell’evento Gli Incontri del Principe: “Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica In traballava, cinque anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, poi non voglio parlare della Rai, perché era quel direttore di Rai Uno che lo diceva. Quando dopo quattro anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio”. Poi ha concluso: “Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori”

Mara Venier: "Io umiliata da un direttore Rai e mandata via perché troppo vecchia"/ "Tornata per riscattarmi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA