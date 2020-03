Barbara d’Urso, prove di Ballando con le stelle con il mocio?/ Carolyn Smith pensa…

Barbara d’Urso ha la passione del ballo, questo lo sanno tutti ormai sia chi la segue che chi non lo fa quotidianamente. La conduttrice si alza tutti i giorni all’alba per dedicarsi all’attività fisica e al suo lavoro alla sbarra e in passato ha tentato, senza successo, di portare il ballo in tv sulla falsa riga di Ballando con le stelle con Baila. All’epoca è esplosa un’accesa discussione che ha portato Milly Carlucci a mettere i puntini sulle i per proteggere il suo programma diffidando tutti coloro che provano a far ballare insieme vip e professionisti in una gara. Ma se adesso la pace tra le due passasse da un’ospitata di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle nei prossimi mesi? Secondo i bene informati, Milly Carlucci potrebbe andare in onda da maggio appena sarà possibile lasciarsi alle spalle l’emergenza del Coronavirus e a quel punto la regina di Mediaset potrebbe avere il tempo di parteciparvi.

BARBARA D’URSO A BALLANDO CON LE STELLE 2020?

A tenere insieme le due donne potrebbe essere Carolyn Smith. Proprio a lei è andato il pensiero di Barbara d’Urso ieri sera quando da “sola” nella sua cucina lavava a terra mentre ballava. Lo stesso video è stato ripostato poco fa anche dalla spalla di Milly Carlucci a Ballando con le stelle scrivendo: “Come mi ha detto giustamente oggi in diretta @carolynsmith5 #ioballoacasa!!! 💃💃💃 Ma nel frattempo faccio anche le pulizie”. In molti ci hanno visto in questo un possibile passo in avanti della D’Urso verso la Carlucci, che sia proprio il ballo a mettere insieme le due magari solo per una serata come ballerina per una notte? Quello che è certo è che, mocio o non mocio, Carolyn Smith ha pensato bene di promuovere l’amica con un bel cuoricino.

Ecco di seguito il video postato da Barbara d’Urso:





