Barbara D’Urso regina con Pomeriggio 5/ Nuovi ascolti tv record e battuto Matano

Continua il grande successo dei programmi di Barbara D’Urso, la regina indiscussa di Canale 5, nonché una delle presentatrici più amate e seguite dell’intera televisione. Stando ai dati Auditel ufficiali relativi alla giornata di ieri, mercoledì 3 febbraio 2021, “Pomeriggio 5”, il classico contenitore pomeridiano del canale ammiraglia Mediaset, ha totalizzato una media di più di due milioni di telespettatori, precisamente 2.193.000 per uno share pari al 16.1%.

Nella prima parte il dato è stato di 2.449.000 spettatori, con uno share del 15.8%, mentre nella seconda si sono registrati 2.187.000 e il 13% di share. Dati importanti che confermano ancora una volta il grandissimo seguito dei programmi di Barbara D’Urso e che hanno permesso alla conduttrice campana di battere l’agguerrita concorrenza de La Vita in Diretta, su Rai Uno, vista da una media di 2,151 milioni di telespettatori con uno share del 14.6%.

BARBARA D’URSO REGINA CON POMERIGGIO 5, IN SERATA TRIONFO DI RAI UNO

Per quanto riguarda invece la prima serata, lo scettro è andato a Rai Uno, che ieri ha trasmesso l’incontro di Coppa Italia fra il Napoli e l’Atalanta (terminato in parità, zero a zero), e che ha conquistato quasi 5 milioni di telespettatori, per l’esattezza 4.934.000 per uno share del 18.5%. Segue a debita distanza Canale 5 con l’ultima puntata di Made In Italy, vista da 2.455.000 di spettatori e uno share dell’11.2%. Medaglia d’argento per Rai Tre, con il suo “Chi l’ha Visto?”, seguito da 2.358.000 milioni di telespettatori (10.6% di share) e a seguire il reality di casa Rai 2, La Caserma, a quota 1.717.000, tallonato però da un grande classico come “Il principe cerca moglie”, film in onda su Italia 1, che ha ottenuto 1.704.000 spettatori pari al 7.1%. A completare la Top 5, lo speciale TgLa7 con Enrico Mentana sulla crisi di governo, che ha totalizzato 1.289.000 spettatori con il 5.3%, e che ha fatto meglio di Italia’s Got Talent su Tv8 (1.215.000 spettatori, 5.1%).



© RIPRODUZIONE RISERVATA