Barbara D’Urso, relazione con Miguel Bosé?/ “Il più bello di tutti i miei ex”

Barbara D’Urso è stata fidanzata con Miguel Bosé?

Barbara D’Urso ha avuto una storia d’amore con Miguel Bosé, il cantante spagnolo che questa sera sarà ospite nell’appuntamento conclusivo di Live – Non è la D’Urso. Sulla loro storia d’amore, nata approssimativamente nella metà degli anni ’70, la conduttrice ha sempre mantenuto il più stretto riserbo, ma nel corso degli anni, nelle interviste concesse ai settimanali di gossip e nei programmi televisivi, non ha mai negato questa chiacchieratissima liaison. L’amata Carmelita di Canale 5 ha inoltre sempre riservato al cantante parole cariche di affetto, segno che, se una relazione c’è stata, è finita nel migliore dei modi. Di Bosé, infatti, Barbara D’Urso ha parlato come “una persona straordinaria, dolcissima, carina, fantastica, uno di quei ragazzi che ti porta i fiori”. Un vero gentleman, quindi, al quale la conduttrice ha riservato un giudizio più che positivo: “voto mille”. Riuscirà la regina di Canale 5 a dare spazio, questa sera, al ricordo della loro love story?

L’ammissione di Barbara D’Urso su Miguel Bosé: “Avevamo 18 anni”

In attesa dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, ripercorriamo tutte le dichiarazioni rilasciate dall’amata Carmelita della tv sulla sua storia d’amore con Miguel Bosé. Negli anni scorsi, in occasione di una puntata speciale di Pomeriggio 5 dedicata al rapporto tra la conduttrice e i suoi fan, Barbara D’Urso ha svelato l’arcano ammettendo di avere avuto una relazione con il cantante spagnolo molti anni fa. “Io e Miguel Bosé siamo stati fidanzati quando eravamo piccoli, avevamo all’incirca diciotto anni”, ha spiegato la D’Urso “e lui era, e lo è tutt’ora, un f**o pazzesco, una persona straordinaria, strepitosa”. Nel decantare le lodi del suo ex fidanzato, la conduttrice ha precisato però di non voler svelare ulteriori dettagli per questioni di riservatezza: “Altro non dico perché c’è la privacy. Posso solo spendere parole carine per lui e la sua famiglia”. Parole d’affetto non sono inoltre mancate in un’intervista concessa al settimanale Oggi, dove Barbara D’Urso ha sottolineato che Miguel Bosé è “il più bello di tutti i miei ex”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA