Barbara D’Urso replica a Fedez “Frasi shock su di me? Volo alto”/ “Non porto rancore”

Fedez ancora al centro di discussioni nel nuovo appuntamento con Pomeriggio 5. Le ultime dichiarazioni del rapper in merito ad alcuni suoi testi omofobi hanno scatenato nuove reazioni. Ne parla anche Barbara D’Urso che in un testo di Fedez, Blasfemia del 2010, è citata e anche con parole shock: ‘Ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, / te la do tutta se ammazzi Barbara D‘Urso / perché io non posso ancora concedermi questo lusso’. La conduttrice ricorda questo episodio e replica al rapper: “Io trovo meraviglioso il fatto che lui abbia riconosciuto e si sia scusato. Io ho sempre volato alto e nonostante questo, di cui ero a conoscenza, io ho sempre fatto mille applausi in diretta a Fedez per il suo impegno e per qualunque cosa lui e sua moglie abbia fatto di positivo.”

Maurizio Gasparri vs Fedez/ "Amazon sfrutta il lavoro ma lui ci collabora"

Barbara D’Urso: “Fedez ha sbagliato contro di me ma se è cambiato non posso che riconoscerlo”

Barbara D’Urso ammette di aver ormai superato quanto da Fedez detto nel testo prima citato. A Pomeriggio 5, infatti, sottolinea: “Io non porto rancore, perché, anche se hai sbagliato contro di me, augurandomi di essere uccisa ironicamente o no, non ha importanza, quando però tu cambi e fai delle cose positive sono la prima a riconoscerlo e applaudire.” Anche Alessandro Cecchi Paone, come la D’Urso citato in un testo di Fedez, dice la sua: “Fedez, da ex omofobo, ci difende da coloro che sono omofobi e che lui, in quanto è stato tale, ben conosce.”

