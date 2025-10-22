Barbara D'Urso risponde alle critiche della giuria di Ballando con le stelle 2025 e lancia una stoccata sul suo passato in TV

Il botta e risposta tra Barbara D’Urso e la giuria di Ballando con le stelle 2025 continua anche fuori dal programma. Alle critiche ricevute dopo la sua ultima esibizione in pista, sono seguite le stoccate di Mariotto a La Volta Buona, dove ha definito la D’Urso “una iena”, dichiarando che il suo comportamento nel programma non è sincero. Alla conduttrice è stato infatti criticato il fatto di non esporsi dal punto di vista personale, mostrando soltanto il suo impegno nella gara. Niente scontri, niente dichiarazioni personali e niente ‘trash’, insomma.

A queste accuse, Barbara D’Urso ha replicato durante l’incontro avuto con Milly Carlucci e col suo staff, subito dopo l’ultima diretta di Ballando con le stelle 2025, nella fascia nota anche come Ballando Segreto. La concorrente ha detto la sua sulle richieste e le stoccate ricevute da Mariotto e Selvaggia Lucarelli in primis.

Barbara D’Urso risponde alle critiche della giuria di Ballando con le stelle 2025: “Io trash? Sono qui per fare altro”

“Io non riesco davvero a capire cosa la giuria vuole da me. – ha esordito Barbara – Loro vogliono una Barbara D’Urso trash? Punto A: che significa Barbara D’Urso trash? Punto B: tutto quello che ho fatto, in tutti quegli anni, oltre alla battaglia contro la violenza sulle donne, per i diritti civili… se ci sono state delle cose denominate ‘trash’, io le facevo perché erano condivise. […] mi chiedevano quello e io facevo quello.” ha quindi precisato, lanciando anche una stoccata ai suoi ex datori di lavoro. La conduttrice ha dunque tenuto a precisare che a Ballando arriva per fare un altro tipo di percorso, ma sarebbe capace di fare lo ‘show’ che vorrebbero da lei. Il suo obiettivo, tuttavia, resta quello di completare un percorso da concorrente, mettendosi in gioco nella danza. Come replicherà a questo la giuria?