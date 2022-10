Barbara D’Urso, retroscena choc su Pamela Prati: “Mi trattò malissimo”/ “Sfuriata dietro le quinte contro me”

Barbara D’Urso svela un retroscena su Pamela Prati a Pomeriggio 5: “Mi trattò malissimo dopo un’intervista”

Le rivelazioni fatte da Pamela Prati nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip sul caso Mark Caltagirone sono oggetto di discussione nello studio di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso manda in onda alcuni video riepilogativi dell’intera vicenda, partendo dalla primissima intervista rilasciata proprio alla conduttrice in cui annunciò di essersi fidanzata. Dopo la visione di questo video, Barbara D’Urso svela un retroscena inedito sulla Prati che la riguarda in prima persona.

GF Vip, Pamela Prati criticata sul caso Mark Caltagirone "ca*ate su ca*ate"/ "Una sceneggiata ridicola..."

“Durante la pubblicità di quella intervista ero dietro le quinte a stavo controllando la scaletta ed il copione e lei arrivò arrabbiatissima con me davanti a tutti, mi trattò malissimo.” ha spiegato la D’Urso a Pomeriggio 5.

Barbara D'Urso punge Pamela Prati: "Caso Caltagirone? Mi sento presa in giro"

Ma non è tutto. Barbara D’Urso ha condito il suo racconto con ulteriori dettagli: “Io allora le dissi ‘Pami cos’è successo, che ti ho fatto?’. Noi le avevamo fatto un servizio su tutta la sua carriera, lei è stata una regina del Bagaglino, ma lei venne e mi disse ‘Come ti sei permessa di mandare in onda le mie immagini del Bagaglino? Io sto parlando di bambini!’ Io ci rimasi…”

Sonia Bruganelli, lite con Pamela Prati: "Caltagirone? Hai guadagnato soldi in TV"/ "Ci dovresti dire grazie"

La conduttrice si mostra ancora perplessa su quanto accadde quella sera dietro le quinte con Pamela Prati, dalla quale ad oggi ammette di essersi sentita “presa in giro”. La conduttrice conclude poi tenendo a sottolineare che la Prati non è “come le signore truffate di cui mi occupo spesso qui in studio”: “Loro non hanno avuto la possibilità di andare in televisione, le copertine, le ospitate… questa è la cosa distonica!” ha chiuso pungente la D’Urso.

Chi è Mark Caltagirone, esiste l'ex fidanzato di Pamela Prati?/ "Conosciuto in ristorante. Era gelosissimo…"

