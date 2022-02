Barbara D’Urso ricorda la mamma a Pomeriggio 5 “Morta a 37 anni”/ “Si è ammalata e…”

Barbara D’Urso si lascia andare ad un racconto molto personale nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Il tema della seconda parte della puntata è la maternità oltre i 50 anni con pareri molto discordanti tra gli ospiti in studio. C’è chi sostiene l’avere figli anche oltre questa età e chi, invece, ritiene non sia proprio giusto in quanto l’aspettativa di vita e, quindi, del tempo poi da trascorrere con un figlio, è minore.

Il tema tocca personalmente, seppur per altre vie, anche la conduttrice che porta a galla un ricordo doloroso del suo passato: la morte della sua mamma. La donna è andata via quando lei era ancora una bambina a causa di una malattia e, proprio per far notare che a volte l’età non conta, la D’Urso chiama in causa la sua esperienza personale.

Barbara D’Urso, il toccante ricordo della mamma a Pomeriggio 5

“Io quando si è ammalata mia mamma avevo 7 anni e quando è andata in cielo ne avevo 11, – ricorda non senza dolore Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. E continua – sono cresciuta con i valori che lei ha provato a darmi da un letto ed è successo, io ero piccola e sono cresciuta poi senza una mamma. Mia mamma aveva 37 anni, quindi una mamma può morire a 37 come a 70 anni”, ha quindi concluso in diretta, trovando d’accordo alcune ospiti come l’amica Eva Grimaldi.

