Barbara D’Urso “Ridimensionata perchè trash? Falso”/ “Sono fondamentale per azienda”

Barbara D’Urso continua a godersi l’estate e, dopo aver svelato la verità sul presunto, nuovo compagno, in un’intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera, risponde ai numerosi rumors che stanno circolando sul suo lavoro. Dopo la decisione di Mediaset di cancellare Domenica Live e Non è la D’Urso, Barbara tornerà in onda con la nuova stagione di Pomeriggio 5, ma non mancheranno altri impegni. “Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario”, ha spiegato al Corriere. “Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori. Non mancheranno i miei “timbri”: chi ti picchia non ti ama; sì alle telecamere in asili e Rsa; stop all’omofobia...”, ha aggiunto la D’Urso pronta a raccontare i fatti di cronaca e non solo.

Dopo la presentazione dei palinesesti, intorno ai programmi di Barbara D’Urso e ai suoi programmi, ci sono stati molti rumors a cui, oggi, dalle pagine del Corriere della Sera, risponde la stessa D’Urso. “Io ridimensionata perché trash? Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me. Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la d’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso”, sottolinea. La D’Urso, dunque, continua imperterrita a svolgere il proprio lavoro, forte della totale fiducia che ha avuto e continua ad avere dall’azienda per la quale lavora da anni. “L’editore, prima di presentare i palinsesti, è stato molto insistente nel dirmi che sono stata e sono fondamentale per l’azienda, questo mi ha molto gratificata”, ha concluso la conduttrice che, con il sorriso, si sta godendo le ultime settimane di vacanza.

