Barbara D'Urso, il ritorno in tv deve ancora attendere? Davide Maggio svela che il programma Rai inizialmente affidatole "è passato nelle mani di un'altra…"

Barbara D’Urso e il futuro televisivo: un mistero tutto da risolvere

Il futuro professionale di Barbara D’Urso è sicuramente uno dei principali tormentoni di quest’estate 2025 nel mondo dello spettacolo e della televisione. La conduttrice è ormai da diverso tempo lontana dal piccolo schermo ed è desiderosa di rimettersi in gioco, eppure al momento un suo ipotetico ritorno in televisione continua a tenere banco e senza ancora conferme concrete.

Nelle scorse settimane si sono intensificate le voci legate ad un presunta partecipazione a Ballando con le stelle 2025 come concorrente: Milly Carlucci avrebbe fortemente voluto nel cast la collega e amica, che però avrebbe rifiutato questa proposta.

Si è inoltre parlato di un nuovo progetto per Barbara D’Urso in Rai, un format nuovo di zecca che le avrebbe permesso di tornare alla ribalta sulla scena televisiva. E, proprio a tal proposito, nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che rischia seriamente di ribaltare tutto…

Barbara D’Urso, addio al programma Rai affidatole? L’indiscrezione

Il ritorno di Barbara D’Urso in Rai con un nuovo programma era ormai dato per certo, ma le cose non starebbero così. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Davide Maggio che, in un box di domande aperto sulle Instagram stories nelle ultime ore, ha risposto alla curiosità di un follower in merito al futuro televisivo dell’ex conduttrice Mediaset.

“D’Urso starà a casetta sua per il terzo anno di fila?“, recita la domanda. Il giornalista ed esperto di televisione a quel punto ha risposto: “Credo di sì. Anche perché il progetto ‘Carramba’ è già passato nelle mani di un’altra conduttrice”. Dunque, il progetto inizialmente affidato alla conduzione di “Barbarella”, ora le sarebbe stato sfilato e sarebbe passato ad un’altra collega, non meglio specificata.

Un’indiscrezione che suona come una vera e propria beffa per la conduttrice, desiderosa di fare il suo ritorno in tv ma rimasta ancora una volta a mani vuote. Ci saranno nuovi sviluppi nella vicenda? Il 2025/26 sarà davvero per lei la stagione perfetta per rilanciarsi sul piccolo schermo?