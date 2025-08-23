Barbara D'Urso rinuncia a Ballando con le stelle 2025? "Pentita della partecipazione", rumor. Silenzio social insinua dubbi: tensioni o strategia?

Dopo più di due anni lontana dal piccolo schermo, Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv, nei giorni scorsi infatti Milly Carlucci ha annunciato ufficialmente la presenza della conduttrice partenopea nel cast di concorrenti di Ballando con le stelle che giorno dopo giorno sta prendendo forma. Eppure ai più attenti osservatori social non sono sfuggiti alcuni dettagli che lasciando intendere come, forse, ci siano dei malumori e delle tensioni tra la D’Urso e la Rai e c’è già chi addirittura insinua che prima dell’inizio dello show, Barbara D’Urso è pronta a rinunciare a Ballando con le stelle. Nonostante sia fuori dalla tv da due anni dopo il brusco addio a Mediaset, Barbara D’Urso resta un personaggio di spicco nel mondo delle spettacolo e il sostanzioso cachet che pare abbia ricevuto unito al fatto che pare Milly Carlucci abbia contribuito personalmente ne sono la prova.

E forse proprio per questo la conduttrice partenopea dalla sua partecipazione a Ballando si aspettava molto di più, una sorta di passaggio obbligato per aver un programma tutto suo. E invece dopo tutte le indiscrezioni e l’annuncio di un programma in prima serata tutto si è risolto, al momento, con un nulla di fatto. Come sostenuto da molti esperti di tv tra cui Davide Maggio, Barbara si ritrova concorrente senza un programma da promuovere e farsi giudicare da una sua storica rivale (Selvaggia Lucarelli) con le prospettive quasi nulla di ottenere la conduzione di un nuovo programma più avanti. Ed è per questo motivo che si rincorrono le voci di presunti malumori e tensioni tra la D’Urso e la Rai avvalorate anche da alcune mosse sui social che non lasciano spazio a dubbi. Insomma da giorni sul web si inizia a mormorare che Barbara D’Urso sia pentita della sua partecipazione a Ballando con le stelle 2025 e pronta al ritiro. Sarà davvero così? Per correttezza va sottolineato che si tratta solo di voci e suggestioni.



Ballando con le stelle 2025, Barbara D’Urso pentita della partecipazione? Mosse social ambigue: tensioni o strategia?

A dare manforte alla tesi che Barbara D’Urso sia ad un passo dal ritiro da Ballando con le stelle o comunque pentita della partecipazione come concorrente ci sono alcune sue mosse social che non sono passate inosservate. Innanzitutto la D’Urso non ha mai messo neanche un like ai profili social del programma. In secondo luogo tra tutti gli annunci dei concorrenti dello show di Milly Carlucci è l’unica che non è apparsa in video, infatti, non ha annunciato lei di persona la sua presenza ma la conduttrice con una simpatica gag. E soprattutto non ha mai ricondiviso il video della sua partecipazione.



Insomma per tutti questi motivi sono in molti a pensare che Barbara D’Urso a Ballando con le stelle non sia entusiasta. E del resto sono molti a sostenere che la conduttrice partenopea non abbia ancora digerito la sua ‘cacciata’ da Mediaset in fretta e furia senza poter salutare il suo amato pubblico. Conduttrice di punta per oltre trent’anni e che fino a pochi anni fa conduceva ben quattro programmi tra daytime, weekend e prime serate adesso ritorna in onda come concorrente in un talent, non è difficile ipotizzare che forse si aspettava un ritorno più in grande stile. Tuttavia si tratta solo di congetture, nulla esclude che al contrario il silenzio social è un’abile mossa strategica per creare hype.