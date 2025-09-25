Ballando con le Stelle 2025, Barbara d’Urso ironizza su Selvaggia Lucarelli: “È intelligente e simpatica, io temo solo di ballare”.

Barbara d’Urso è intervenuta alla conferenza stampa su Ballando con le Stelle, dove ha parlato di quello che le fa paura e di tutte le sue sensazioni prima dell’inizio del programma. La conferenza si è svolta proprio oggi e uno dei personaggi che sta suscitando più curiosità in assoluto è proprio lei, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5, che è stata licenziata di punto in bianco da Mediaset pochi anni fa. Dopo una lunga assenza dal mondo televisivo, ha deciso di tornare letteralmente in pista ed eccola pronta a debuttare nel programma di Milly Carlucci.

A tal proposito, Barbara d’Urso ha affrontato senza timore i giornalisti che le hanno fatto domande sui possibili scontri coi giudici, in particolare con Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima è infatti la giudice in assoluto più temuta e ogni anno ci sono battibecchi e discussioni con i concorrenti. Ma cosa pensa di lei la conduttrice? Ha timore di essere presa di mira? Andiamo a scoprire cos’ha confidato a riguardo.

Barbara d’Urso ha fatto chiarezza sulle sue sensazioni su Selvaggia Lucarelli: “Non ho paura; la giuria fa il suo ruolo. Io ho solamente paura, vi giuro, di ballare. Dopo può succedere qualunque cosa. Faranno il loro lavoro tutti. Ognuno in quella giuria ha la mia stima peraltro, e giuro che è vero. Trovo Selvaggia una donna simpatica e molto intelligente; non ho bisogno di sviolinare Selvaggia perché è tanto intelligente da capire che non lo sto facendo”. Al contrario, ha svelato il vero motivo per cui si sente spaventata: “Il mio problema adesso è imparare quei maledetti passi che ha messo Pasquale La Rocca e ricordarmeli“. Nella conferenza stampa su Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha anche messo a tacere le voci sul suo cachet stellare, smentendo categoricamente le dicerie sul suo conto.