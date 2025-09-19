Pasquale La Rocca, dopo vari giorni di prove, svela se realmente Barbara D'Urso sa ballare.

Barbara D’Urso è sicuramente una delle concorrenti più attese di Ballando con le stelle 2025 e c’è già chi scommette su una sua probabile vittoria. Durante la precedente esperienza di ballerina per una notte, infatti, Barbara D’Urso ha sorpreso tutti dando vita ad un’esibizione impeccabile. Tuttavia, durante l’inizio dell’avventura, tuttavia, Barbara ha spiegato che, nonostante le varie aspettative, in realtà, sa fare solo qualche passo ma di non saper assolutamente ballare le varie specialità di Ballando.

Perché Barbara D'Urso è stata licenziata da Mediaset?/ Selvaggia Lucarelli risponde così

A confermarlo è il suo maestro, Pasquale La Rocca che ha deciso di rispondere a tutti i commenti che sottolineano come ci siano determinati concorrenti che, sapendo già ballare, sono in netto vantaggio rispetto da altri. “Leggo spesso commenti che dicono che alcuni concorrenti sappiano già ballare. Lo trovo un po’ assurdo, perché mi rendo conto che tante persone, senza avere un criterio o una reale capacità di giudicare, lasciano accuse o commenti su personaggi che in realtà non hanno questo passato”, le parole del maestro.

Barbara D'Urso, cachet da urlo a Ballando con le stelle 2025?/ Milly Carlucci: "Smentisco, il nostro budget…"

Le parole di Pasquale La Rocca su Barbara D’Urso

Secondo quanto fa sapere su Instagram Pasquale La Rocca, non basta muoversi in un certo modo per essere definiti ballerini che hanno alle spalle anni e anni di studio. Poi, soffermandosi su Ballando con le stelle, spiega come la “vera bellezza di questo programma non è avere concorrenti già professionisti, ma seguire il percorso, la crescita e il coraggio di chi decide di mettersi in gioco, settimana dopo settimana. Nel mio caso, quasi ogni anno si è detto che le mie partner fossero già ballerine. La verità è che non lo erano affatto”, ha detto.

Milly Carlucci: "Così ho convinto Fognini a partecipare a Ballando con le stelle"/ "La Colombari è una..."

Poi ha concluso: “E lo stesso vale per Barbara: non è una ballerina. Se anche in passato avesse fatto qualche lezione di ballo, questo non significa ‘saper ballare’. Ballare in televisione, con le regole e le difficoltà di una gara, è tutta un’altra cosa. Invito quindi tutti ad apprezzare lo spirito del programma: non cercare presunti ‘vantaggi’, ma lasciarsi emozionare dal viaggio, dalle cadute, dalle conquiste e dalla trasformazione che ognuno dei concorrenti compie“.