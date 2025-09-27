Barbara d’Urso accusata di partire avvantaggiata a Ballando 2025: Pasquale La Rocca rompe il silenzio e svela la verità sul suo passato da ballerina.

Barbara d’Urso è una concorrente di Ballando con le Stelle 2025. Dirlo sembra ancora un’utopia, eppure è davvero così. La conduttrice di Pomeriggio 5 si diletterà nella danza come modo per tornare in televisione dopo mesi di allontanamento forzato dalla sua Mediaset, in seguito ad una decisione improvvisa di Pier Silvio Berlusconi. E come volevasi dimostrare, la d’Urso è già nell’occhio del ciclone per via delle polemiche che la stanno coinvolgendo, anche poche ore prima dell’inizio del programma.

Il motivo? Secondo molti Barbara d’Urso sapeva già ballare, e per questo motivo sarebbe avvantaggiata nel partecipare al talent di Milly Carlucci. Infatti, sui social stanno spuntando fuori video di diversi anni fa, quando la conduttrice aveva preso lezioni di danza classica allenandosi addirittura alla sbarra e sulle punte. Insomma, a tutti gli effetti un allenamento professionale che sta facendo discutere i telespettatori: è davvero una principiante come gli altri? Pasquale La Rocca è intervenuto per calmare gli animi.

Barbara d’Urso potrebbe essere decisamente avvantaggiata nel partecipare a Ballando con le Stelle 2025. L’ex conduttrice pare aver preso tante lezioni di danza classica, documentate sui suoi social. Non è raro vedere video in cui fa stretching, oppure si esercita nelle pose tipiche di questa disciplina, e dopo l’annuncio del cast di Ballando a molti è venuto il dubbio sulla correttezza della sua partecipazione. A smorzare le polemiche ci ha pensato però Pasquale La Rocca, che è il ballerino professionista che la affiancherà in questo percorso.

“Leggo spesso commenti che dicono che alcuni concorrenti sappiano già ballare. Lo trovo un po’ assurdo, perché mi rendo conto che tante persone, senza avere un criterio o una reale capacità di giudicare, lasciano accuse o commenti su personaggi che in realtà non hanno questo passato”. Così ha risposto La Rocca, dicendo che nonostante possa aver preso qualche lezione, questo non è paragonabile ad una competizione di questo tipo. “Ballare in televisione, con le regole e le difficoltà di una gara, è tutta un’altra cosa“, dice, “La vera bellezza di questo programma non è avere concorrenti già professionisti, ma seguire il percorso, la crescita e il coraggio di chi decide di mettersi in gioco”.