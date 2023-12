Barbara D’Urso sbarca in Rai?/ Spunta l’ipotesi della domenica pomeriggio al posto di Francesca Fialdini

Barbara D’Urso, presto il ritorno in tv?

Il nome di Barbara D’Urso resta uno dei più amati dal pubblico italiano. Per anni, la conduttrice è entrata ogni pomeriggio nelle case degli italiani raccontando non solo i fatti di cronaca, ma anche di gossip all’interno di Pomeriggio 5 che, in questa stagione, è stato affidato a Myrta Merlino. Dopo anni, così, Barbara D’Urso non è in tv con un suo programma, ma la sua assenza sul piccolo schermo potrebbe essere agli sgoccioli.

Dopo aver trascorso un’estate insieme alla famiglia e agli amici, dopo essersi concessa un soggiorno a Londra e una sosta a Parigi, la D’Urso è tornata in Italia per giurare i teatri italiani con lo spettacolo Taxi a due piazze. Tuttavia, il nome della D’Urso continua ad essere molto corteggiato dagli addetti ai lavori al punto che, secondo quanto si legge su Oggi, il suo futuro potrebbe essere in Rai.

Barbara D’Urso al posto di Francesca Fialdini?

Secondo quanto scrive Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, nel numero in edicola, Barbara D’Urso, nella prossima stagione televisiva, potrebbe sbarcare in Rai. Contrariamente ai rumors delle scorse settimane secondo cui avrebbe potuto sostituire Mara Venier al timone di Domenica In, il futuro in Rai della D’Urtso potrebbe essere diverso.

Secondo Alberto Dandolo, Mara Venier sarebbe confermatissima al timone di Domenica In mentre Barbara D’Urso potrebbe ereditare la domenica pomeriggio da Francesca Fialdini andando così a sfidare direttamente Silvia Toffanin e il suo programma Verissimo.

