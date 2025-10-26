Barbara D'Urso sbotta a Ballando con le stelle 2025: "Addio a Mediaset? Umiliante e doloroso", Giuria spietata: "Ballo peggiore"

Barbara D’Urso sbotta: “Addio a Mediaset? Non ne voglio parlare, umiliante e doloroso”

Da Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 ci si aspettava di più, o almeno molto di più da lei si aspettava la giuria che infatti non perde occasione per spingerla ad aprirsi, confessarsi e fare più ‘show’. Da parte sua tuttavia la conduttrice partenopea continua a mantenere il punto. Nella quinta puntata andata in onda sabato 25 ottobre 2025, Barbara innanzitutto ha provato a discostarsi dall’appellativo trash che le hanno affibbiato da anni: “Basta con Barbara D’Urso trash, la finiamo qui. Ci sono state delle cose nei miei programmi in cui c’erano delle cose considerate trash ma tutto condiviso e voluto dagli autori, direttori ed editori…”

Francesca Fialdini piange a Ballando con le stelle: "Per anni buio e angoscia"/ "Sono andata in terapia"

Subito dopo Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 poco prima dell’esibizione nella clip introduttiva ha difeso il suo lavoro e la sua conduzione: “Io ho fatto informazione, contro l’omofobia, contro la violenza sulle donne, tutti i politici dell’arco parlamentare sono venuti a farsi intervistare da me. E poi si riduce tutto a…quasi a un volermi far rinnegare quello che ho fatto in questi anni di cui sono orgogliosissima e che al pubblico piaceva da anni.” Ed infine Barbara D’Urso ha chiarito che non parlerà mai del burrascoso addio a Mediaset: “Io questa cosa non la racconto perché per me è stata umiliante e dolorosa ma quando ne avrà fin sopra i capelli deciderò di raccontare tutto.”



"Beppe Convertini negato per il ballo": bocciato anche da Matano a Ballando/ Canino: "Sono disperato"

Ballando con le stelle 2025, giuria stronca Barbara D’Urso: “Esibizione peggiore di tutte le serate”

Dopo la clip, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2025 si sono esibiti in una trascinante Salsa che ha conquistato la giuria. Fabio Canino, invece, a sorpresa ha attaccato Pasquale: “Questa sera hai messo a rischio lei (Barbara D’Urso, ndr) per spingere.” “Io sono stata sin dall’inizio” Per Carolyn Smith era troppo complessa l’esibizione ed il risultato non è stato bello. Dulcis in fundo Selvaggia Lucarelli: “Secondo me questa sera questa sera ti conviene parlare di altro e non di ballo. Questa sera non è stata la vostra serata migliore. Questa sera c’era molta fatica nello stare dietro a Pasquale e si è visto. Erano sbagliati persino i vestiti. Diciamo che è stato una settimana molto complicata.” Non poteva mancare una frecciata alla fine: “Hai condiviso tutto con Pasquale come facevi nei tuoi programmi, c’è stato un errore di valutazione come nelle passate condivisioni.”