Barbara d’Urso, scenata di Girma a Pomeriggio 5/ “Basta fare dirette e audience”

Anche nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi della questione di Girma e Remo. La coppia è protagonista di una vicenda di cronaca della quale la conduttrice si sta occupando da giorni, cercando di trovarvi rimedio. La coppia avrebbe occupato abusivamente un’abitazione presa inizialmente in affitto, ma la donna afferma di aver ricevuto il benestare dell’agenzia per rimanervi altri giorni dopo una lite finita in botte col proprietario. Oggi Girma è in collegamento da sola perché suo marito si è sentito male ed è in ospedale. La donna è furiosa e lancia qualche frecciatina velata anche alla conduttrice. “Oggi non è giornata Barbara. – ammette – Guarda in che condizioni siamo, con un bambino minore e sono senza acqua. È una vergogna. Nessuno mi ha avvertito, io ero disposta a chiarire tutto, sistemare e andarmene.”

Barbara d’Urso, infuocato collegamento con la signora Girma

Girma è convinta di aver ricevuto un dispetto dal padrone di casa, che avrebbe rotto di proposito un tubo, ma la d’Urso cerca di farla ragionare: “A cosa gli servirebbe se è casa sua e se comunque voi state andando via?” La lite continua, Girma è infuriata tanto che, nel corso della pubblicità, lascia la postazione e rimane fuori per calmarsi. Tornati in onda, Barbara d’Urso le parla con schiettezza: “Siccome ho visto che urlavi e urlavi durante la pubblicità, cerchiamo di essere chiari. Tu con tuo marito e tuo figlio state occupando abusivamente una casa. Questa è la realtà. Ti puoi salvare se pagate e lasciate la casa. Se non ti puoi lavare perché non c’è acqua, perché non lascia la casa?” In studio applausi per la d’Urso, ma Girma non si smuove: “Io voglio pagare se qui viene il signor Paolo, ne parlo con lui. Altrimenti andiamo per via legale. – poi ultima frecciatina alla conduttrice – Non voglio neanche fare più dirette, audience e queste cose qui”. Parole che spiazzano la d’Urso: “Ma cosa stai dicendo?” (Clicca qui per il video)

