Barbara D’Urso scende in politica?/ “Prima o poi lo farò. Sto dalla parte del popolo”

Il futuro di Barbara D’Urso potrebbe essere in politica. La conduttrice Mediaset che fa compagnia al pubblico di canale 5 con Pomeriggio 5, Domenica Live e Non è la D’Urso, dopo aver ospitato i diversi rappresentanti politici all’interno delle sue trasmissioni, in futuro, potrebbe decidere di scendere in campo per difendere i diritti del popolo. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, nel numero in edicola, Barbara D’Urso ha parlato delle offerte ricevute per candidarsi in politica. «Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò», ha spiegato la conduttrice che all’interno delle sue trasmissioni si occupa spesso di politica e dei problemi della gente comune.

BARBARA D’URSO TRA SET E TELEVISIONE

In attesa di capire se Barbara D’Urso scenderà davvero in politica, il futuro della conduttrice sarà ancora la televisione. Oltre a condurre i suoi programmi, però, la D’Urso tornerà presto sul set come ha raccontato al settimanale Oggi. «Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare», ha raccontato la D’Urso. Scenderà ad indossare i panni dell’amatissima Dottoressa Giò? Impegnatissima sul lavoro, la D’Urso ha tempo per la propria vita privata? Innamorata dei suoi figli, la conduttrice ammette di essere ancora single: «La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…».



