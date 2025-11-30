Barbara D’Urso, ospite oggi a Domenica In, ha raccontato del suo percorso a Ballando con le stelle 2025 e delle emozioni personali.

Mille volti, altrettante emozioni e sfide, Barbara D’Urso si racconta a Domenica In ripercorrendo i fasti della sua carriera ma soprattutto l’attuale impegno a Ballando con le stelle 2025 dove ha ritrovato quel contatto con il pubblico che, come da lei sottolineato, mancava dopo i tanti anni di legame quotidiano. La conduttrice parte da un piccolo infortunio accusato di recente che però, soprattutto dopo l’ultima esibizione, le ha creato qualche pensiero in più: “Come va la spalla? Insomma, è un problema che c’è da 20 giorni ma ovviamente voglio continuare a ballare”.

Barbara D’Urso non conosce resa, la fatica inizia a farsi sentire ma il percorso a Ballando con le stelle 2025 è attualmente una priorità. “Sono molto affaticata fisicamente ma sono una guerriera; sono felice perchè sto facendo un percorso che mi piace, nel quale posso anche far vedere quello che sono davvero anche alle persone che avevano un concetto di me diverso”. La conduttrice ha poi svelato di aver accettato di partecipare al talent non solo per la corte di Milly Carlucci ma anche per riconquistare quel legame anticipato in precedenza che per anni era parte della sua quotidianità: “Avevo bisogno di tornare a contatto con il pubblico; ho sempre vissuto così, eran 16 anni che tutti i giorni mi rapporto con loro a casa e questa cosa mi mancava”.

Barbara D’Urso a Domenica In: “Ho tante imperfezioni ma cerco di nasconderle…”

Barbara D’Urso spalanca le porte del suo cuore nel corso dell’intervista a Domenica In, soprattutto quando si tratta di parlare dei suoi figli: “La mia felicità dipende dalla loro, se ho pensato poco a me stessa? No, ho gioia e serenità se so che loro stanno bene, ho improntato tutto su quello”. La conduttrice ha comunque ammesso le fragilità, quelle che cerca di non mostrare: “Sono piena di imperfezioni, qualcosa forse è emerso a Ballando con le stelle 2025, ma cerco di non mostrarle”.

Sul tema sentimentale non si espone e preferisce scherzare sul dualismo con Pasquale La Rocca, conosciuto proprio a Ballando con le stelle 2025. “Ci vuole un’età diversa”, ha sottolineato con il sorriso Barbara D’Urso: “Se mi manca avere un compagno al mio fianco? Posso dirmi fortunata perchè ho tanti amici nella mia vita e riempiono gli spazi ancor di più di un uomo”.

Pasquale La Rocca e gli ‘scontri’ di Barbara D’Urso con la giuria di Ballando con le stelle 2025: “Alcuni commenti ingiusti, però…”.

L’intervista a Domenica In prosegue con l’arrivo di Pasquale La Rocca che non può che spendere lodi e complimenti per la sua compagna d’avventura a Ballando con le stelle 2025. Non potevano mancare i riassunti delle diatribe tra Barbara D’Urso e la giuria, in particolare Selvaggia Lucarelli; a tal proposito il ballerino ha sottolineato come alcuni commenti siano stati ingiusti e superflu, “Ma fa parte del gioco”. La conduttrice ha invece preferito glissare con la sua consueta simpatia: “Che clip hai mandato? Purtroppo non ho visto nulla, se mi fai un riassunto…”.