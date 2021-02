Barbara D’Urso, selfie con Lamberto Sposini/ “Vi saluta e vi ama tutti, col cuore…”

Barbara D’Urso pubblica un selfie con l’amico Lamberto Sposini e conquista i like dei followers, felici di rivedere nuovamente il sorriso del giornalista. Su Instagram, la conduttrice di Pomeriggio 5, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto scrivendo: “Vi saluta e vi ama tutti”, aggiungendo anche l’hashtag “col cuore”. Un’amicizia lunga e duratura quella che c’è tra Barbara D’Urso e Lamberto Sposini che, insieme, emozionano i fans che, sotto la foto, salutano Sposini con cui la D’Urso ha trascorso un po’ del suo tempo. “Che uomo. Sempre bellissimo e un sorriso dolce“, scrive un utente. “Due belle persone”, aggiunge un altro. E ancora: “Ogni bene Lamberto. Noi di te non ci scordiamo”, “Che piacere rivederlo”, “Grande Barbara! Che piacere vedere questa foto, uomo fantastico”.



L’AMICIZIA TRA BARBARA D’URSO E LAMBERTO SPOSINI

Barbara D’Urso è sempre rimasta vicina a Lamberto Sposini a cui, spesso, dedica dolci pensieri sui social. La conduttrice, inoltre, nonostante sia molto impegnata conducendo ben tre lavori, riesce sempre a trovare il tempo per andare a trovare l’amico Lamberto a cui, spesso, anche Mara Venier dedica un pensiero. Lo scorso anno, in occasione del compleanno del giornalista, la D’Urso scriveva: “Auguri di Buon Compleanno (del giorno dopo) a Lamberto Sposini. Ieri sera, insieme a te e Matilde: il vostro amore è meraviglioso”. Un legame forte e importante quello che c’è tra la conduttrice di Pomeriggio 5 e il giornalista e che supera il tempo e qualsiasi ostacolo. Un’amicizia che conquista anche i follower della D’Urso come si nota dai like e dai commenti.





