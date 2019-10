BARBARA D’URSO/ Selvaggia Lucarelli non perdona Sara Tommasi ospite (Domenica Live)

Sempre più danzerina Barbara d’Urso, almeno sui social. La conduttrice storica dei pomeriggi di Canale 5 ha pubblicato diverse clip divertenti in queste ultime ore, in cui si mostra più che felice. Il merito è il successo registrato con i suoi programmi e l’affetto ricevuto dal pubblico. Nel primo mini video la troviamo con un grande mazzo di fiori bianchi, in perfetta tinta con il suo tubino con pizzo. Nella seconda invece la troviamo in camerino, fintamente preoccupata per la d’Urso Boomerang Mania, il balletto che tre delle sue ospiti più assidue, fra cui Ambra Lombardi, hanno fatto prima nella cabina rossa del suo Pomeriggio 5 e poi anche nel privè della conduttrice. Nell’ultimo giorno della settimana poi la padrona di casa fa doppio turno e si prepara ad allietare il pubblico sia con Domenica Live che con Live – Non è la d’Urso. Non solo gioia però per Carmelita, ma anche un periodo di soddisfazioni per motivi disparati.

BARBARA D’URSO, CAMBIO DI PROGRAMMA PER LIVE – NON È LA D’URSO

Uno degli ultimi traguardi è l’aver scoperto chi si nasconde dietro un hater particolarmente accanito che l’ha presa di mira da molti mesi a questa parte, a quanto pare collegato a un giornalista che la d’Urso conosce bene e di cui ha deciso di non fare il nome. “Vi devo raccontare una cosa”, dice ai fan su Instagram: ”Per circa un anno e mezzo c’è stato un profilo anonimo che più volte al giorno scriveva post molto insultanti e aggressivi, scatenando poi l’odio, contro di me e contro i miei figli. Vista l’insistenza di mesi e mesi, io ho iniziato ad allarmarmi e ho fatto una denuncia contro ignoti”. Solo in seguito Alberto Dandolo deciderà di uscire allo scoperto e confermare di essere lui quel giornalista di cui la conduttrice ha preferito non fare il nome. Barbara d’Urso si prepara a un nuovo cambiamento, anche se nelle ultime stagioni televisive ne ha affrontati parecchi. In virtù del lancio del GF Vip 2020 previsto per il prossimo gennaio, la conduttrice dovrà spostare alla serata di lunedì il suo Live – Non è la d’Urso. Il tutto per mantenere intatti gli ascolti e continuare a sfidare la concorrenza, come Non è l’Arena di Massimo Giletti.

LE PAROLE DI SELVAGGIA LUCARELLI

Per ora sarà ancora la serata di domenica e vedere il contenitore di Canale 5 sul piccolo schermo, a breve distanza dalla conclusione di Domenica Live. “Come sempre l’azienda chiama ed io sono in prima linea. Siamo stati il talk più seguito della Domenica sera ed ora andremo ad occupare il posto del GF Vip (posticipato)…serata fondamentale per Mediaset. Vi aspetto”, ha scritto su Instagram la diretta interessata.”Ho pensato spesso a quella bolla in questi giorni, osservando il web, la politica, la tv. Osservando come le malattie mentali – poco comprese, poco conosciute, poco raccontate – si prestino con facilità ad essere usate per gli scopi più beceri e volgari”, attacca intanto Selvaggia Lucarelli commentando la recente ospitata di Sara Tommasi, fortemente voluta dalla conduttrice nei suoi programmi. Nessuna replica invece da parte di Barbarella, che ha preferito non replicare in modo pubblico a quanto detto dalla giornalista. Le due hanno appena affrontato una lunga causa che si è conclusa con la vittoria della Lucarelli: anche questa volta si ritornerà in aula?



