Barbara D’Urso senza trucco su Instagram/ Inizia il 2020 nel deserto “Seguitemi!”

E alla fine Barbara d’Urso ha fatto pace con il suo volto rinunciando a filtri, trucco e luci del suo studio? Questo sembra, almeno secondo l’ultima foto che la conduttrice ha postato sui social mostrandosi al naturale (con qualche piccolo accorgimento) e conquistando anche gli utenti più restii che si lasciano andare a complimenti e sospiri di sollievo. Cosa sarà successo a Barbara d’Urso e perché ha rinunciato ai suoi amati filtri? Forse questo 2020 inizierà con un mood diverso dopo che il pubblico l’ha eletta come donna di questo primo decennio del 2000 e Mediaset ha confermato il suo blocco di trasmissioni già a partire dalla prossima settimana. Intanto lei si gode gli ultimi giorni di meritata vacanza e si prepara per una vera e propria passeggiata nel deserto. In questi giorni Barbarba d’Urso è volata a Dubai e si sto godendo queste giornate di vacanze intenzionata a iniziare questo nuovo anno facendo qualcosa di nuovo.

BARBARA D’URSO ALLA CONQUISTA DEL DESERTO SENZA TRUCCO

In particolare, poco fa, proprio su Instagram, Barbara d’Urso ha postato questa sua foto al naturale scrivendo: “Buongiorno!!! Pronta per una gita nel deserto 🐪🐫🐪 volete venire con me?!? Non perdetevi le prossime storie!!!”. I fan l’hanno riempita di complimenti dal semplice “bellissima” al più lungo: “Che bella senza trucco! Ti preferisco!!”. Sicuramente questa foto di inizio 2020 è destinata a rimanere nella storia della conduttrice che sembra pronta ad affrontare al meglio questo nuovo anno insieme al suo amato pubblico, lo stesso che le regala sempre ascolti esorbitanti. Al momento anche le sue storie tacciono e quindi per vederla affrontare il deserto dovremo attendere un po’. Quale sarà l’outfit scelto dalla d’Urso per questa nuova esperienza?

