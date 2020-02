Barbara D’Urso sfida Bugo/ “Io ti invito, ma sono troppo popolare per il tuo staff”

La lite tra Bugo e Morgan rischia di assumere le stesse dimensioni del caso Pamela Prati-Mark Caltagirone. Attorno alla vicenda che ha segnato il Festival di Sanremo 2020 si sta infatti scatenando anche una guerra televisiva. C’è la sfida a distanza infatti tra Mara Venier e Barbara D’Urso attraverso i loro programmi. E le parti che compongono le due fazioni sembrano avere le loro preferenze riguardo i “palcoscenici” su cui raccontare le proprie versioni. Bugo e il suo staff intervengono infatti nei programmi Rai, da Domenica In appunto a Vieni da me e La Vita in Diretta. Morgan invece è alla seconda ospitata a “Live Non è la D’Urso” dopo che è scoppiato il caso. E così volano anche delle frecciatine tra le conduttrici. Non a caso Barbara D’Urso in diretta ha detto: «Ho come il sospetto che il manager e lo staff di Bugo non lo farebbero mai venire da me. Io sono troppo popolare per loro e sono troppo ironica». Così la conduttrice in merito ad un possibile confronto per una reunion. E allora Barbara D’Urso si è rivolta direttamente a Bugo per lanciare una sfida: «Io ti invito qua, ma scommettiamo che non vieni?». Fanno però eccezione la mamma Luciana Colnaghi e la sorella Roberta Castoldi, con quest’ultima che oggi si è collegata a Domenica In, mentre la madre è stata ospite di Vieni da me e oggi di Domenica Live e Live Non è la D’Urso.

