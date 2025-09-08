Barbara d'Urso inizia le prove per Ballando con le stelle: le prime riflessioni

È ufficiale: Barbara d’Urso ha iniziato le prove per Ballando con le Stelle. Nelle ultime settimane, Milly Carlucci ha svelato il cast stellare che vedremo sulla pista di Rai 1 e, tra tutti i nomi, quello più atteso è senza dubbio proprio il suo. Per Barbara si tratta di un ritorno storico. Difatti, sarà la sua prima volta in tv dopo l’uscita da Mediaset e la conduttrice ha scelto di rimettersi in gioco come concorrente. Una sfida personale, ma anche un’opportunità che potrebbe aprirle nuove strade, un po’ come accaduto a Simona Ventura, che proprio da Ballando ha rilanciato la sua carriera fino a ottenere il timone del Grande Fratello.

Lo scorso anno, Barbara aveva fatto il suo debutto nello show di Rai 1 come “ballerina per una notte“, facendo una bellissima figura. Da lì, in tanti credono che la presentatrice sia bravissima a ballare, il che ha portato ad avere grandi aspettative su di lei e il suo percorso. Non è caso le è stato affidato uno dei maestri più competitivi e premiati del programma, ovvero Pasquale La Rocca. Tuttavia, alla vigilia delle sue prove, la d’Urso ha voluto mettere le cose in chiaro, rivelando di aver già riscontrato un grande problema.

Barbara d’Urso inizia le prove per Ballando con le stelle: cos’ha detto

Poche ore fa, Barbara d’Urso ha condiviso una storia Instagram, in cui ha cercato di abbassare le aspettative dei telespettatori in vista della sua partecipazione alla 20esima edizione di Ballando con le stelle. “Voi pensate che io sappia ballare, ma in realtà non è così, so fare due cose che ho fatto un anno fa. Però ho fatto questa scelta e quindi lavorerò al massimo. Pasquale, povero te!”, ha spiegato la conduttrice. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come ci stupirà la presentatrice sulla pista da ballo di Rai 1.