Barbara D’Urso, sfogo in diretta/ “Navigli? Vorrei tornare al sud ma dei cretini…”

Barbara D’Urso non ci sta e, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, dà sfogo a tutta la sua rabbia dopo aver visto le immagini, divenute ormai virali, delle persone ieri in giro per i Navigli di Milano. Le immagini di centinaia di persone intente a fare l’aperitivo in una delle zone più colpite dal Coronavirus, senza dar peso al distanziamento sociale imposto, ha fatto infuriare anche la conduttrice che oggi ha deciso di dare sfogo al suo pensiero in diretta. “Vi parla una terrona che vive a Milano da molti anni e che, a qualsiasi ora finisce di lavorare, va sempre a fare l’aperitivo. Io vi comprendo, – ha esordito la D’Urso, che poi sbotta – ma avete capito com’è la situazione? L’avete capito o non l’avete capito che il virus è ancora in giro?”

Barbara D’Urso sbotta a Pomeriggio 5: “Per colpa di questi cretini…”

Barbara D’Urso continua il suo sfogo, ammettendo di soffrire come tutti l’impossibilità di tornare a casa: “L’avete capito o non l’avete capito che non si può stare seduti in 20 a bere lo spritzzettino senza mascherina? Che potrebbe di nuovo ritornare, di nuovo gli ospedali, di nuovo i morti?” E continua: “Scusate ma io che sono qui a lavorare, io che non sono nessuno ma parlo a nome di tutti quelli che come me da 2 mesi e più stanno rispettando le regole.” La conduttrice si lascia andare alle emozioni e ammette: “Io, quando sarà possibile, e avrò finito di lavorare a fine giugno, vorrei tornare a casa mia al sud. E per quale motivo poi dovrebbe essere di nuovo chiusa la Lombardia? Per alcuni cretini che stanno lì senza mascherina a fare l’aperitivo? No, non ci sto!”, conclude con durezza.



