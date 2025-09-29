Barbara D'Urso grande protagonista a Ballando con le Stelle e Alba Parietti la elogia: "Appena si accende quella luce rossa, tu tiri fuori il tuo carisma"

Al fianco di Pasquale La Rocca per questa nuova avventura, Barbara D’Urso è una delle protagoniste di Ballando con le Stelle. Già dall’esordio nello show, la conduttrice ha messo in chiaro il ruolo che vuole avere, ovvero quello da protagonista. Due anni dopo la pausa presa dalla tv, la presentatrice è tornata davanti alle telecamere ma in una veste totalmente diversa e a lei nuova: quella di concorrente in uno show. Nel ballo d’esordio, Barbara ha messo in evidenza le sue doti, tanto che secondo molti sarà lei una delle papabili vincitrici di questa edizione di Ballando con le Stelle. A lodarla non solamente i giudici e i Tribuni del Popolo, ma anche il pubblico da casa, tra telespettatori e personaggi dello spettacolo.

Tra chi ha apprezzato e non poco l’esibizione di Barbara D’Urso, c’è Alba Parietti, che sui social ha scritto: “Ancora una volta l’araba fenice risorge dalle sue ceneri e resta una regina. Appena si accende quella luce rossa, tu torni Barbara D’Urso, quella che si ama, che si odia, ma che buca il video, lo trapassa e lo fa suo”. Un messaggio, quello di Alba, che dimostra una stima sincera e una vicinanza pura all’amica, che conosce da 45 anni e con la quale ha condiviso tappe professionali e di vita importanti, come ha ricordato proprio nel suo messaggio.

Elogiando il coraggio di Barbara D’Urso di risorgere dopo un periodo complicato e di farlo attraverso una sfida nuova per lei, Alba Parietti, ancora, ha scritto che chi vuole toglierle il sorriso e la possibilità di essere apprezzata dal pubblico, “dovrà ingoiare ettolitri di Malox”.

L’esibizione a Ballando con le Stelle della conduttrice, dunque, sembra aver davvero lasciato il segno, in Alba e non solamente. Tantissimi, infatti, i complimenti ricevuti da Barbara D’Urso dopo la prima puntata dello show, anche se con Pasquale La Rocca non si sono classificati nella top tre della puntata. Il percorso, comunque, è ancora lungo e Barbara vuole stupire ancora e ancora, per giocarsi la vittoria finale.

