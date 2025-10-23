Dopo lo sfogo di Barbara D'Urso sulla giuria di Ballando con le stelle 2025, arriva la replica di Selvaggia Lucarelli.

Botta e risposta a distanza tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli in vista della prossima puntata di Ballando con le stelle 2025. La conduttrice, nel corso di “Ballando segreto” si è lasciata andare ad uno sfogo rispondendo a Selvaggia Lucarelli che, nella puntata di sabato 18 ottobre 2025 l’aveva invitata a raccontare ciò che non ha mai raccontato di sé e a fare show. Parole che non sono piaciute alla D’Urso che ha così sottolineato di non riuscire a capire cosa voglia effettivamente la giuria.

Come dichiarato in diretta, la D’Urso ha ribadito che, essendo una semplice concorrente, non si permetterebbe mai di fare show mettendo in ombra la padrona di casa ovvero Milly Carlucci pur sapendo di saper perfettamente fare show se lo volesse. Inoltre, a chi pensava che avrebbe visto una “Barbara D’Urso trash” ha sottolineato di aver fatto, nei suoi programmi, sempre tutto ciò che le è stato chiesto.

La replica di Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso

“Non riesco a capire cosa voglia la giuria da me. Mi hanno parlato di una Barbara D’Urso trash, ma cosa significa?”, è stata la domanda che la conduttrice ha posto a Ballando segreto a cui ha puntualmente riposto Selvaggia Lucarelli con delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Selvaggia Lucarelli, così, spiega che quando parla di “fare show” non si riferisce alla necessità di dover discutere per forza in puntata. La Lucarelli, poi, lancia una frecciatina alla D’Urso sottolineando che se si pensa immediatamente alla lite quando si fa show è perché si è stati abituati a vedere “gli ospiti della TV peggiore di Barbara D’Urso”.

