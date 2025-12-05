Barbara D'Urso sempre più in difficoltà a Ballando con le stelle 2025: la conduttrice, con il tutore per la spalla, confessa come sta realmente.

Alla vigilia della nuova puntata di Ballando con le stelle 2025, le condizioni fisiche di Barbara D’Urso preoccupano i fan della conduttrice ma anche lo staff del programma di Raiuno. Dopo essersi sottoposta ad una visita specialistica in seguito alla quale le è stata prescritta una terapia oltre all’uso del tutore per la spalla, la D’Urso sta continuando ad allenarsi e, insieme al maestro Pasquale La Rocca, sta provando a preparare le coreografie per la puntata di domani sera. Se i primi giorni, la D’Urso è apparsa comunque ottimista mostrandosi con il sorriso, nelle scorse ore, la conduttrice è apparsa molto demoralizzata.

Allenandosi e ballando con un tutore alla spalla, la D’Urso si sta rendendo conto di quanto sia difficile ballare nelle sue, attuali condizioni fisiche. Lo spettro del ritiro della D’Urso è molto vicino ma i fan sperano che non sia affatto così.

Barbara D’Urso demoralizzata a Ballando con le stelle 2025: ecco come sta

Attraverso una serie di filmati pubblicati tra le storie del proprio profilo Instagram, Barbara D’Urso ha svelato come sta realmente non nascondendo che è davvero difficile ballare con un tutore alla spalla. “Non ce la faccio”, ammette in un primo filmato la conduttrice che, poi, aggiunge – “Sono molto, molto, molto demoralizzata”. Ad osservarla da lontano c’è Pasquale La Rocca che prova a tirarle su il morale e a farla sorridere.

Per Barbara D’Urso, dunque, la puntata di domani sera non sarà affatto facile. Come accaduto nelle scorse edizioni a Gabriel Garko, anche la D’Urso dovrà ballare con un tutore sperando di riuscire a portare a termine l’esibizione. Per il momento, il ritiro appare lontano ma le sue condizioni fisiche non sono ottimali come fa capire lei stessa.