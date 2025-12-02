Barbara D'Urso si è infortunata alla spalla sinistra e il referto medico mette a rischio la sua permanenza a Ballando con le stelle 2025

Dopo le stories in cui ieri si mostrava in prossimità dell’ospedale, pronta ad affrontare un controllo, questa mattina Barbara D’Urso ha pubblicato il referto medico della visita fatta e i risultati non sono i migliori per chi sta affrontando una gara di ballo come lei. La concorrente potrebbe avere dei problemi a proseguire la sua gara a Ballando con le stelle 2025, rischiando addirittura il ritiro per infortunio, e proprio nella puntata dedicata al ripescaggio.

Ma cosa è successo alla conduttrice e come sta? A svelarlo è stata lei stessa con lo scatto in cui si vede chiaramente il referto medico che parla di “evento traumatico distrattivo spalla sinistra”, avvenuto il 29 novembre, dunque durante la scorsa puntata di Ballando. Un trauma che, d’altronde, è apparso evidente a tutti durante l’ultima esibizione in diretta di D’Urso, rimasta a terra per alcuni secondi perché chiaramente dolorante.

Barbara D’Urso costretta ad indossare un tutore per infortunio: si ritira da Ballando con le stelle 2025?

Nel referto medico di Barbara D’Urso si legge inoltre che la conduttrice dovrà indossare un tutore per sette giorni: “Al controllo ecografico si conferma borsite subacromion deltoidea e versamento peritendineo”, si legge ancora, motivo per il quale i medici le raccomandano una “cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita” e una terapia “infiltrativa” alla spalla sinistra, proponendo un nuovo controllo tra sette giorni. Insomma, Barbara D’Urso non potrà muoversi come prima nei prossimi giorni e, anzi, dovrà tenere la spalla completamente a riposo. Un dettaglio non da poco, che potrebbe dunque avere ripercussioni importanti sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle 2025, e proprio ad un passo dalla finale.