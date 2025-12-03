Barbara D'Urso va avanti a Ballando con le stelle: smentita l'ipotesi ritiro

Nelle scorse ore è esploso il mistero Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. La conduttrice in gara nel programma di Milly Carlucci ha fatto scattare un allarme nelle scorse ore, dopo che ha pubblicato un referto medico che non lasciava intendere niente di positivo, almeno in un primo momento. La D’Urso avrebbe rimediato in pista un “Evento traumatico distrattivo spalla sinistra”, si legge nel documento pubblicato dall’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque.

Dopo qualche ora però Barbarella ha smentito le indiscrezioni su un possibile ritiro, per altro mai confermate. Intervenendo in una storia Instagram, la D’Urso ha suonato la carica e confermato la permanenza nel programma: “Io non mollo” ha scritto la conduttrice a didascalia dello scatto postato. Nessun allarme, Barbarella vuole andare fino in fondo e la foto pubblicata al fianco di Pasquale La Rocca è una conferma di tutte le sue buone intenzioni sul percorso a Ballando con le stelle.

Barbara D’Urso e il percorso a Ballando con le stelle

Sono tante le difficoltà incontrate per strada da Barbara D’Urso a Ballando con le stelle nell’arco di questi mesi, forse non se le sarebbe aspettate tutte così insieme. Ma dall’esperienza nel programma di Rai1 la conduttrice è riuscita a tirare fuori il meglio, nonostante qualche inevitabile acciacco fisico e non potrebbe essere altrimenti:

“Sono molto affaticata fisicamente, ma sono una guerriera. Sono felice perché sto facendo un percorso che mi piace, e molte persone che avevano un’immagine diversa di me stanno capendo in realtà chi sono” ha detto la D’Urso nel format di Rai1 Domenica In di Mara Venier. Non getterà la spugna sul più bello, a meno di complicazioni particolari il futuro di Barbarella sarà ancora nel programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

