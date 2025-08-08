Barbara D'Urso si vendica di Mediaset: a Ballando con le Stelle per condurre poi un programma nella prima serata Rai? Perché ha fatto bene ad accettare

Barbara D’Urso concorrente a Ballando con le stelle 2025 per ‘vendetta’ contro Mediaset?

Era nell’aria già da settimane ma solo nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Milly Carlucci: Barbara D’Urso concorrente a Ballando con le stelle 2025. Lontana dalla tv da due anni dopo il burrascoso addio a Mediaset non per sua scelta, la conduttrice partenopea è pronta a tornare in pista, è proprio il caso di dirlo, partendo dallo show del sabato sera di Rai 1. Certo la strada sarà tutta in salita, sarà ‘declassata’ a concorrente e dovrà sottoporsi al giudizio sprezzante e cinico di Selvaggia Lucarelli ma se saprà giocarsi bene le sue carte questo potrebbe essere un ottimo trampolino per il rilancio.

Non sfugge a nessuno che la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 sembra una ‘vendetta’ a Mediaset e un vero e proprio sgarro a Pier Silvio Berlusconi. Del resto se negli anni scorsi l’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque non è mai stata ospite nello show di Rai 1 e proprio per il veto dei vertici Mediaset ed adesso che non ha più nessun vincolo contrattuale che li lega ha deciso di partecipare come concorrente. Anche Dagospia, inoltre, ha rivelato che tale scelta non è stata presa bene dai vertici di Cologno Monzese. Che sia un’ottima ballerina, invece, è noto. Ha studiato danza per anni e l’anno scorso proprio a Ballando ospite come Ballerina per una notte ha dimostrato tutta la sua bravura con una splendida esibizione in coppia con Gianni Scandiffio in una bachata sulle note di ‘Todo de me’.

Perché Barbara D’Urso ha fatto bene ad accettare Ballando con le stelle 2025: passo ‘obbligato’ per la conduzione di un programma?

Ed al di là della vendetta contro Mediaset sono tanti i motivi per cui Barbara D’Urso ha fatto bene ad accettare Ballando con le stelle 2025. Innanzitutto entrare non da padrona di casa ma con un ruolo ‘minore’ potrebbe aiutarla a mostrarsi sotto una nuova luce più intima e diversa, facendo emergere un aspetto inedito del suo carattere. E se gioca bene le sue carte potrebbe ambire a ben altro ruolo, magari la conduzione di un programma tutto suo nella prima serata di Rai1. Del resto non mancano esempi di conduttrici che nei periodi difficili hanno approfittato di tutte le opportunità per rilanciarsi. Mara Venier, infatti, cacciata dalla Rai perché troppo ‘anziana’ è approdata a Mediaset prima come opinionista all’Isola dei famosi e poi come giurata a Tu si que vales. In quell’occasione ha saputo intercettare un pubblico diverso dimostrando di che pasta è fatta ed è rientrata in Rai dalla porta principale acclamata dal pubblico.

Un esempio emblematico è anche quello di Simona Ventura che fuori dalla tv per un periodo ha accettato di ritornare in onda come concorrente all’Isola dei famosi e poi è arrivata la conduzione con Paola Perego Citofonare Rai 2, l’essere concorrente a Ballando con le stelle 2025 e ospite al tavolo di Fabio Fazio Che tempo che fa e poi adesso il ritorno in Mediaset prima come opinionista dell’Isola e a partire da settembre come conduttrice del Grande Fratello. Si possono fare tanti altri esempi come Lorella Cuccarini e Alessia Marcuzzi. Altro indizi che qualcosa di muoverà dopo la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 circa la conduzione di un nuovo programma lo ha indirettamente fornito Hit su AffariItaliani. Si legge infatti: “La trattativa si sarebbe interrotta bruscamente, non per motivi economici, ma per un mancato riavvicinamento dopo lo stop di “Surprise”.” Adesso che la sua presenza è stata confermata, però, tutto cambia e lascia intendere che forse un accordo in tal senso si sia trovato.