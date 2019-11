Barbara D’Urso, siparietto hot con spogliarellista/ “Sei tutto unto, è caduto l’olio”

L’ultima parte di Live non è la D’Urso è come sempre dedicata ad argomenti abbastanza piccanti. La conduttrice torna ad avere in collegamento la simpatica Erminia che continua a cercare l’uomo dei suoi sogni. Dopo Mario e Stanley, l’ex del trono Over di Uomini e Donne è attorniata da sei modelli muscolosissimi. Uno di questi attira però l’attenzione di Barbara D’Urso. Si chiama Stefano e la D’Urso gli chiede il perché degli occhiali da sole. Tuttavia è un altro il dettaglio che salta all’occhio alla conduttrice e ai presenti in studio: “Stefano hai un problema agli occhi? – esordisce la D’Urso che poi continua – Hai gli occhiali e poi sei tutto unto…. È caduto l’olio addosso a Stefano?” Le risate e le battute in studio non mancano: “Stava friggendo” e ancora “Gli è caduto addosso”.

Barbara D’Urso, siparietto con modello e Erminia

Ma è proprio Erminia a chiarire cosa stava facendo lo spogliarellista: “Stava facendo palestra fino a poco tempo fa, per questo lo vedi così”. Barbara strabuzza gli occhi, poi passa avanti perché nota le mani di Erminia posizionate su un posto non identificato dei due ragazzi a suo fianco. “Dove hai messo le mani?” chiede allora la D’Urso, scatenando le risate di tutti i presenti in studio. “Sono sulle gambe Barbara, quando mi ricapita!” chiude Erminia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA