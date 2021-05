Barbara D’Urso sostituita a Pomeriggio 5 da Elisa Isoardi?/ Indiscrezione di NuovoTv

La notizia è nell’aria ormai da qualche giorno ma oggi arrivano nuove indiscrezioni a favore di un arrivo di Elisa Isoardi su Canale 5 non come concorrente questa volta ma come conduttrice. Il settimanale NuovoTv, diretto da Riccardo Signoretti (che da tempo è assente nel parterre di opinionisti della D’Urso), nel numero in edicola oggi 11 maggio lancia l’indiscrezione aggiungendo ulteriori dettagli. Pare, infatti, che la Isoardi possa ‘prendere il posto’ di Barbara D’Urso alla guida di Pomeriggio 5. Chiariamo però: non si tratta di una vera e propria sostituzione. La Isoardi, infatti, andrebbe a condurre una versione estiva dello storico programma della D’Urso che, nei mesi estivi, è in pausa e, dunque, non in TV. Non è l’unica indiscrezione che circola sulla Isoardi a Canale 5: la conduttrice potrebbe infatti occuparsi di un nuovo format in onda il sabato mattina, Sabato Cinque, che ricalcherebbe quello di Federica Panicucci, Mattino Cinque, che non va in onda il sabato.

Elisa Isoardi pronta ad un nuovo programma, Barbara D’Urso intanto replica alle indiscrezioni

Sembra comunque certo che Elisa Isoardi avrà un importante ruolo nel corso della prossima stagione in Mediaset. Intanto Barbara D’Urso ha tenuto a smentire le voci di una possibile chiusura di Domenica Live e Live non è la D’Urso per ascolti bassi. “In tutti questi anni, tanti anni in cui faccio questo lavoro, ho imparato una cosa – ha dichiarato la conduttrice – Quando l’ignoranza urla, dice, dice, cose anche non vere, l’intelligenza tace, sorride ma fa tanto rumore. E voi ieri avete fatto talmente tanto rumore che abbiamo fatto il record stagionale di ascolti di Domenica Live. […] Un giorno meraviglioso perché Domenica Live come vi ho già detto è vivo, vegeto, vegetissimo e fa record d’ascolti, come peraltro Pomeriggio 5″.

