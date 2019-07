Barbara d’Urso sotto choc/ “Lo studio di Pomeriggio 5 è distrutto!”

Barbara d’Urso si è lasciata alle spalle i giorni passati al mare nel suo bel Golfo di Napoli per catapultarsi a Milano ma quello che ha trovato l’ha già sconvolta. La conduttrice è tornata dietro le quinte dei suoi programmi per mettere a punto le prime novità della prossima stagione televisiva ma quello che ha trovato al suo arrivo l’ha sconvolta. Barbara d’Urso ha deciso di condividere subito le scene apocalittiche trovate con i fan dei suoi programmi e con chi la segue sui social. Ma cosa è successo di preciso? Al suo arrivo la conduttrice ha trovato lo studio di Pomeriggio 5 completamente distrutto. Addio scalinate e led luminosi, addio palco e adorate luci nascondi difetti, ma cosa è successo di preciso? Tranquilli, a radere al suolo lo studio di Milano di Pomeriggio 5 non è stato il maltempo di questi giorni e non sono stati nemmeno dei ladri, sembra proprio che, nonostante l’annuncio sconvolto via social di Barbara d’Urso, tutto sia dovuto a novità importanti nella scenografia.

BARBARA D’URSO CHOC SUI SOCIAL!

Da settembre Barbara d’Urso avrà uno studio nuovo in cui accogliere il pubblico che si presenterà a Milano per assistere alla diretta dal vivo e, naturalmente, tutti coloro che la seguono da casa per prendere un caffeuccio con lei. La nuova edizione del programma prenderà il via il prossimo 9 settembre, almeno secondo le ultime anticipazioni, e questo significa che, prima delle vacanze di Ferragosto, tutto dovrà essere pronto per permettere alla conduttrice di prendere confidenza con lo studio, telecamere e luci, per partire in quarta con la nuova edizione del programma. Siamo sicuri che lo choc di questi giorni rimarrà solo un ricordo quando tutto sarà di nuovo ricostruito, ma fino a quel momento dovremo consolarla via social.

Ecco in che condizioni appare lo studio:





