Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 si è esibita in coppia con Pasquale La Rocca in un sensualissimo Tango ricco di Pathos e molto moderno, la splendida coreografia di Pasquale ed il talento di Barbara hanno incendiato il Teatro ed infatti la platea l’ha tributata con una standing ovation ed anche la giuria ha applaudito alla sua esibizione. Fabio Canino l’ha spronata a mostrare di più di se stessa ed anche Carolyn Smith l’ha spronata: “Hai un fuoco dentro, sei napoletana e io voglio vederlo questo fuoco. Hai bisogno di sfogare”

Subito dopo la parola è passata a Guillermo Mariotto che ha stroncato Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025: “Tutto questo cupo, questo dolore, tutto nero..io ho pensato che pal*e, non siete non voi, non sei Barbara quella mattacchiona, quella simpatica. Lei sembra Santa Barbara D’Antiocchia e tu sembri il Fantasma dell’Opera e tutti gli altri passano avanti.” “E vuol dire che è giusto che passino avanti allora” è stata la risposta a tono di Barbara D’Urso che poi ha aggiunto: “Vedremo se non usciamo questa puntata, spero di non essere eliminata questa sera e così vedremo cosa porteremo la prossima.”

Infine nel giudizio di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli che prima l’ha punzecchiata: “Hai usato la terza persona quindi stai ritornando in te. È un buon segno” E subito ha accusato entrambi, sia Barbara che Pasquale La Rocca di avere l’ansia da prestazione: “Non era una bella prestazione. Percepisco che c’era molta ansia.” Ed in merito al presunto ‘vaffa’ della scorsa settimana Barbara D’Urso ha precisato: “Non l’ho detto, sono andata a rivedermi e non l’ho detto, ma c’è tempo” Ed incalzata da Selvaggia ha poi controreplicato: “Se io fossi stato la conduttrice sarei stata contenta di Barbara D’Urso…perché ci sto mettendo l’anima e il sacrificio.” Tuttavia la giuria con dei 7 ed un 9 di Fabio Canino per un totale di 37 punti.