Barbara D’Urso, prossima protagonista a Ballando con le stelle 2025, ha svelato sui social un particolare sul rapporto con Pasquale La Rocca.

Il countdown è nella sua fase più calda; manca davvero poco all’esordio di Ballando con le stelle 2025. Un’edizione scoppiettante, condita da un cast che forse mai ha toccato un picco così alto in termini di varietà e ricchezza in termini di vere e proprie icone dello showbiz. Iconica e ovviamente sotto la luce dei riflettori più di tutti, spicca Barbara D’Urso; la corte serrata di Milly Carlucci l’ha portata a calarsi nel ruolo di ballerina, ma non per una notte come visto nella passata edizione. L’ex volto Mediaset, con coraggio – lo ha sottolineato la stessa conduttrice del talent – ha scelto di cimentarsi come concorrente dopo anni impegnata a dirigere show di ogni genere; una scelta decisamente da applausi.

I preparativi sono in fermento, sicuramente la stessa Barbara D’Urso non vede l’ora di impegnarsi con le mirabolanti avventure che riguarderanno Ballando con le stelle 2025. Ci sarà da mettersi in gioco a partire dalle prove – cosa che sta già facendo – e soprattutto da mettere in conto il confronto costante con una giuria che sa dispensare giudizi anche piuttosto taglienti. Nel frattempo, la conduttrice ha raccontato su Instagram come prosegue il suo percorso nelle retrovie, soprattutto in riferimento al rapporto con chi dovrà guidarla in questa avventura nel talent: Pasquale La Rocca.

Barbara D’Urso, lavori in corso a Ballando con le stelle 2025 con Pasquale La Rocca

“Sto imparando a fidarmi di lui, ed è la sfida più grande”, queste le parole di Barbara D’Urso – come racconta Chi Magazine – sui social a proposito del percorso di crescita al fianco di Pasquale La Rocca. Con il maestro dovrà tentare di conquistare la giuria di Ballando con le stelle 2025 e ovviamente tutto passa non solo per la dedizione nel corso delle prove ma anche per la capacità di entrare in simbiosi artistica e sintonia caratteriale.

Insomma, ce la sta mettendo tutta Barbara D’Urso e, sempre sui social, ama raccontare anche le circostanze spensierate in questa fase preparatoria di Ballando con le stelle 2025. “E’ questa la sala delle stelle?”, scherza così in un video inquadrando il dietro le quinte che accoglie i grandi protagonisti di questa edizione. Una gara che promette bagliori imperdibili, sia per l’ex volto Mediaset che per i colleghi e le colleghe che vivranno la medesima avventura.

