Dopo il gravissimo lutto che l’ha colpita, la morte del fratello Evan Oscar Delogu a causa di un terribile incidente stradale, Andrea Delogu è tornata a Ballando con le stelle 2025 con il suo ballerino Nikita Perotti. La conduttrice, per rientrare in gara si è dovuta cimentare in uno spareggio contro le altre due coppie. Prima dell’esibizione, tuttavia, in una clip riassuntiva tutti gli altri concorrenti hanno speso delle splendide parole per lei. Commentando positivamente la sua scelta di ritornare in pista a Ballando. Nancy Brilli ha ammesso: “Sono molto contenta che Andrea abbia scelto di venire credo che le faccia bene e le staremo tutti vicini.”

Subito dopo è intervenuta anche Martina Colombari: “Sono molto felice che sia tornata è giusto andare avanti.” Le ha fatto eco anche Francesca Fialdini: “Ci contavo che lei tornasse ritornasse alla vita.” Contentissimi del ritorno alla normalità della conduttrice anche Fabio Fognini e Marcella Bella: “Cercheremo di scaldarle il cuore.” E poi ancora Filippo Magnini, colui contro il quale ha affrontato lo spareggio, ha ammesso: “Siamo diventati tutti noi una famiglia magari minimamente possiamo riuscire ad alleviare il dolore che stia provando.”



Barbara D’Urso sul ritorno di Andrea Delogu dopo il lutto: “Fatto bene, la vita deve continuare anche se con un peso”

Da Paolo Belli a Fabio Fognini, da Marcella Bella a Martina Colombari tutti i concorrenti hanno reagito con entusiasmo al ritorno a Ballando con le stelle di Andrea Delogu. Barbara D’Urso, commossa, ha ammesso: “Io penso che Andrea abbia fatto molto bene ad andare avanti e cercare comunque un motivazione perché c’è la tua vita che deve continuare sempre portando un peso qua.” Infine ha concluso Rosa Chemical: “Sicuramente il suo ritorno sarà una gioia.” Insomma tutti i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 si sono stretti attorno ad Andrea Delogu mostrandole affetto, vicinanza e stima. Subito dopo la clip la conduttrice si è esibita in un passionale Tango sulle note di Spaccacuore di Samuele Bersani