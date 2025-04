Barbara D’Urso ha svelato i segreti del suo trucco sui suoi profili social. Il video è subito diventato virale in rete.

Alle spalle ha anni di lavoro televisivo, che l’hanno portata a diventare una delle protagoniste più indiscusse di Mediaset. La presentatrice ha infatti lavorato con l’azienda milanese per moltissime stagioni televisive, ed è stata al timone – per tanto tempo – del tv show pomeridiano Pomeriggio 5. Poi c’è stata l’uscita di scena definitiva, che ha portato Barbara a cambiare vita ma a non dimenticarsi dei suoi fan. Ultimamente le voci parlavano di un suo ritorno in Rai, ma al momento non c’è stata alcuna conferma a riguardo. Nel frattempo, continua ad essere sempre molto attiva sui social, e a pubblicare video riguardanti la sua quotidianità.

Ad esempio, molti fan si sono sempre chiesti come faccia ad essere sempre così bella, e lei stessa ha svelato il segreto del suo make up. In rete sta circolando un video pubblicato sui suoi account social ufficiali.

La routine di Barbara D’Urso: come si trucca la conduttrice

L’ex volto Mediaset continua a condividere con i fan la sua routine quotidiana, anche perché al momento è una donna felice che trascorre molto tempo insieme alla sua famiglia e soprattutto alle sue due nipotine. Di certo non rinuncia alla bellezza e alla femminilità che l’hanno sempre contraddistinta, e continua ancora oggi ad essere in forma impeccabile nonostante i suoi 67 anni. Nel corso di un video che sta circolando in rete, la conduttrice ha quindi fatto sapere il suo modo di truccarsi. In primis, utilizza una matita per labbra e la passa poco sopra la bocca, proprio per evidenziare i lineamenti.

All’interno delle labbra, la conduttrice sceglie invece solitamente una matita più chiara che dia le giuste sfumature. Infine, applica un rossetto color carne. Barbara D’Urso si è poi mostrata completamente senza trucco, facendo notare ai fan la differenza tra il suo aspetto con make up e quello senza.

Gli utenti del web l’hanno riempita di commenti, mettendo in evidenza la sua bellezza e la sua femminilità che non smettono mai di sorprendere il grande pubblico italiano.

Cosa mangia Barbara D’Urso per restare in forma

L’ex protagonista Mediaset ha più volte dichiarato quali sono le sue abitudini quotidiane che le permettono di restare in forma nonostante l’età che avanza. “Bevo acqua a temperatura ambiente” – ha detto lei – “prendo una serie di integratori e mi preparo una centrifuga di frutta e verdura“. La sua colazione prevede inoltre cibi privi di zuccheri aggiunti, ma anche pane integrale tostato e caffè. A metà mattina si concede invece uno spuntino e a pranzo opta per il pesce anziché la carne. A un regime alimentare sano e regolare, lei associa inoltre la danza classica per cui nutre una grande passione ormai da anni.