Barbara d’Urso ‘tifa’ Cristina Scuccia all’Isola: “Mi piace tanto”/ “Fidanzata con una donna? Sarei felice”

Barbara d’Urso apprezza il percorso di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi e parla del presunto fidanzato/a

Anche Barbara d’Urso ‘tifa’ per Cristina Scuccia. L’ex suor Cristina sta conquistando le simpatie di molti, compresa la conduttrice di Pomeriggio 5, che nella diretta del 30 maggio si è esposta ammettendo di apprezzarla in modo particolare. In particolare si è parlato di questo amore misterioso di Cristina, la cui identità rimane ancora segreta, così come il sesso.

LINA, CHI È LA MAMMA DI CRISTINA SCUCCIA/ Sorpresa all'Isola: "Tu fidanzata? Ne parleremo fuori…"

Dopo un filmato riassuntivo dell’intera vicenda ‘amorosa’, Barbara d’Urso ha così commentato: “Vorrei solo sottolineare una frase stupenda che ha detto: ‘Io non sto facendo niente di male, io sto amando'”. Ha quindi ammesso di aver notato un dettaglio che potrebbe indicare che la persona della quale Cristina è innamorata è una donna: “Io, che sono maniacale con i dettagli, ho notato che lei dice ‘Spero di poterle dire'”.

CRISTINA SCUCCIA FIDANZATA, CON CHI?/ "Non voglio dire se è uomo o donna. Mai provate cose così"

Barbara d’Urso: “Cristina Scuccia fidanzata con una donna? Ne sarei felicissima!”

Vladimir Luxuria però smorza l’entusiasmo della conduttrice, facendole notare che: “Si, però lei si riferiva sempre alla ‘persona’“, sottolineando che il femminile nascerebbe dunque da quello. “Io comunque sarei felicissima se fosse una donna”, è la risposta della d’Urso, che ammette di avere una simpatia per l’ex suora: “Cristina ci piace tantissimo!” Luxuria chiude allora la parentesi Cristina Scuccia, facendo un’importante previsione: “Io invece sono sicura che il fatto che la mamma l’abbia rincuorata porterà Cristina a fare altre rivelazioni”.

LEGGI ANCHE:

Vladimir Luxuria attacca Andrea Lo Cicero all'Isola 2023/ "Parli alle spalle, ti è caduta la maschera!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA