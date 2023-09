Barbara D’Urso torna in Italia e approda a teatro con ‘Taxi a due piazze’/ Le date sono previste a novembre

Barbara D’Urso torna a novembre con uno spettacolo teatrale: i dettagli

Dopo un breve periodo trascorso a Londra, Barbara D’Urso sta per tornare in Italia con un altro progetto. Il 3, 4 e 5 novembre, infatti, la conduttrice approda a Teatro Alfieri di Torino con lo spettacolo teatrale Taxi a Due Piazze. Ai microfoni de Il Giornale, D’Urso parlava dell’emozione nel tornare sul palco dopo tanti anni.

“Sono molto soddisfatta (quando lo dice il suo viso si distende in un sorriso sincero, ndr): tornare a teatro dopo 15 anni è stato davvero emozionante. Prima del debutto tremavo come una foglia ma quando sono salita sul palco e la gente in sala ha iniziato a ridere e applaudire mi sono rilassata. Sentire l’affetto diretto del pubblico è gratificante” confessa la conduttrice che aggiunge: “Alla prima c’erano 1.500 persone, più di mille paganti oltre agli amici… È stato incredibile! E poi trovare decine e decine di persone fuori dal mio camerino ad aspettarmi dopo ogni spettacolo per un selfie o anche solo per un saluto… Sono davvero fortunata.”

Barbara D’Urso parlava di Taxi a due piazze: “Corro da una parte all’altra del palco”

D’Urso, ai microfoni de Il Giornale, ha parlato a lungo dello spettacolo teatrale che la vedrà di nuovo sul palco dopo anni di sola Tv: “Se mi emoziono ancora? Certo! Ho avuto tantissime prime volte nella mia carriera ed è sempre la stessa storia: non dormo per giorni prima del debutto e studio in continuazione. ”

E ancora: “E nonostante conduca quotidianamente Pomeriggio5 ho il copione sempre con me per ripassare la parte. Taxi a due piazze è una commedia degli equivoci con ritmi serrati e battute velocissime. Se sbaglio anche solo una parola gli altri attori non hanno l’appoggio per la loro battuta. E poi corro un sacco, da una parte all’altra del palco per tutta la durata dello spettacolo. È molto complicato e non lo dico io: lo ha ammesso anche Chiara Noschese!” affermava.

