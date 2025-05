Si torna a parlare di Barbara d’Urso, che nonostante non li dimostri per niente, compie 68 anni. Dopo una lunga carriera in televisione al timone di Pomeriggio Cinque, la conduttrice campana era stata “fatta fuori” da Mediaset e sostituita da Myrta Merlino in quello che per definizione era il suo programma. Nello stesso giorno è il compleanno del suo ex fidanzato Mauro Berardi che invece ha raggiunto ben 82 anni oggi 7 maggio 2025. Barbara d’Urso non ha mai smesso di portare avanti un ottimo rapporto con il produttore nonchè padre dei suoi figli.

Per questa importante occasione gli ha dedicato una bellissima frase sui social: “Auguri al padre dei miei due figli che oggi compie gli anni (e anche io)“, scrive accompagnando la dedica ad una fotografia di loro due insieme al mare. Barbara d’Urso e Mauro Berardi sono stati sposati dal 1982 al 1993, ma dopo una splendida storia d’amore hanno deciso di dividere le loro strade a causa delle troppe divergenze caratteriali che rendevano il matrimonio pesante. La conduttrice ha sempre speso ottime parole nei confronti dell’uomo, ammettendolo di averlo amato alla follia nonostante gli anni difficili dopo la separazione.

Barbara d’Urso arriva in Rai: cosa si sa per adesso

Si parla anche di un possibile ritorno in televisione di Barbara d’Urso, che ormai da troppo tempo risulta essere lontano dalle telecamere. A dare ai telespettatori la speranza di rivederla sul piccolo schermo è stata Repubblica, che stavolta la vedrebbe impegnata in Rai a partire dal mese prossimo anche se a differenza di quello che si vociferava, la conduttrice non sostituirà Mara Venier a Domenica In dato che Zia Mara non lascerà la sua storica poltrona. Rimane per ora un mistero quello che succederà per Barbara d’Urso, ma a breve sapremo sicuramente quale destino Rai riserverà all’amatissima presentatrice.